Que tal fazer as compras de Natal, encher a família e os amigos de presente e ainda ganhar um panetone? Essa é a ideia da promoção de Natal do ParkShoppingBarigüi, que vai presentear os clientes com panettones da marca Havana. O detalhe? Eles são duplamente recheados com o legítimo doce de leite argentino e chocolate. Delícia, não?

Com R$ 600 em compras, o cliente sai do shopping com o panetone, que já é tradição nas promoções de Natal do PkB, e ainda recebe cupons para concorrer ao luxuoso BMW X3. A promoção começa nesta quarta-feira (13) e vai até o dia 30 de novembro.

O limite é de um panettone por CPF, o que garante um maior número de clientes beneficiados. Já para participar do sorteio do carro podem juntar quantos cupons conseguir trocar. A promoção vai ser realizada até 27/12 e o sorteio no dia 28/12, às 11h.

Aplicativo do PkB

Os frequentadores do PkB ainda têm mais uma novidade: agora podem cadastrar os cupons fiscais de onde estiverem, por meio do aplicativo exclusivo do shopping. Disponível para download na Play Store para Android e App Store para iPhone, o app é uma forma de evitar filas e você mesmo fazer o que precisa ser feito para tentar ganhar a BMW.

Os clientes podem fazer suas compras normalmente, fotografar as notas fiscais e retirar os cupons para participar do sorteio quando tiver com as compras finalizadas; o que garante agilidade. Ainda pelo aplicativo, é possível pagar o estacionamento, ter informações sobre os serviços oferecidos pelo shopping e acompanhar toda a programação do ParkShoppingBarigüi.

Serviço

Promoção de Natal 2019

ParkShoppingBarigüi – R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 – Mossunguê

13/11 a 30/11 – R$ 600 em compras = um panettone Havanna + um cupom para concorrer a uma BMW X3. Depois dessa data, até o dia 27/12, R$ 600 em compras = um cupom para concorrer a uma BMW X3.