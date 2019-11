A cidade de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, deve ganhar no início de 2020 sua primeira Vila Gastronômica. Sucesso em Curitiba – que tem mais de uma dezena delas – e em outras cidades do entorno, o complexo que reúne várias opções de comidas e bebidas vai se chamar Jardins Anastácio Food Park e ficará na Avenida Padre Natal Pigato, esquina com a Av. Vereador Arlindo Chemin.

O local terá espaço para 20 lojas para a operação de bares e restaurantes, o que permitirá ao cidadão campolarguense uma variedade enorme de combinações entre “comes e bebes”. O local terá entrada gratuita, couvert free, ambiente moderno e familiar para happy hour, com acessibilidade para pessoas com deficiência. A estrutura, que tem uma boa área verde e cria um ambiente de “jardim” tem projeto assinado pelo arquiteto Fernando Henares.

O espaço dispõe de praça de alimentação coberta, áreas abertas com deck no piso superior, playground, estacionamento e acessibilidade com elevador para cadeirantes. O local ainda é petfriendly (permite a entrada de animais de estimação), tem wifi, bicicletário e estacionamento próprio.