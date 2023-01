Acabou um dos mistérios do BBB 23. Nesta terça-feira (10), quatro participantes dão o pontapé inicial no reality mais famoso (e rentável) da Globo. O quarteto entrou na Casa de Vidro na manhã desta terça para disputar a preferência do público por duas vagas.

Na noite de segunda-feira (9), no intervalo da novela “Travessia”, Tadeu Schmidt contou um pouco sobre a dinâmica da atração. O apresentador adiantou que serão dois casais e um deles será um participante do reality da Globo. Saiba quem são os participantes da Casa de Vidro:

Participantes da Casa de Vidro

Gabriel

Foto: Divulgação/Globo

Gabriel é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Fez faculdade de administração na capital paulista e mudou-se para Florianópolis na época da pandemia. Lá, começou a investir na carreira de modelo, além de administrar alguns imóveis da família.

Giovanna

Foto: Divulgação/Globo

Natural de Campinas, interior de São Paulo, Giovanna tem 25 anos e é empresária na área de cosméticos e beleza. A participante da Casa de Vidro do BBB 23 atualmente mora no Rio de Janeiro.

Manoel

Foto: Divulgação/Globo

O médico psiquiatra Manoel de 32 anos é o outro participante da Casa de Vidro do BBB 23. Nascido em Cuiabá, capital do Mato Grosso, o rapaz cursou medicina em Barbacena, interior de Minas Gerais. Ele luta contra a psicofobia (discriminação contra doenças psiquiátricas).

Paula

Foto: Divulgação/Globo

Paula tem 28 anos e é natural de Jacundá, interior do Pará. Ela é biomédica e orgulha de ter cuidado da mãe e de ter pagado a faculdade do irmão.

Onde está a casa de vidro?

A Casa de Vidro do BBB 23 está instalada shopping Via Parque, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Estreia do BBB 23

A edição de 2023 tem estreia marcada para a próxima segunda-feira, dia 16 de janeiro, e será novamente dividida entre dois grupos Camarote e Pipoca, fórmula que vem dado certo desde 2020. Nomes como os dos cantores Vitão e MC Guimê, da atriz Bruna Griphão e da modelo Yasmin Brunet estão entre os cotados dos brothers e sisters.