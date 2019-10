Cantor, ator e compositor, o MC Jottapê, também conhecido por interpretar MC Doni, na série Sintonia, da Netflix, se apresenta nesta quinta-feira (26), no palco da WS. Os ingressos estarão à venda na portaria do local e custam a partir de R$ 10. Ele é um dos artistas mais jovens da Kondzilla Records e entrou na cena do funk, aos 17 anos.

MC Jottapê ficou conhecido pelas músicas Ela é Maravilhosa, Ladrão da Noite, Chamando no Grau com MC Dede e Modo Avião. Agora, aos 19 anos, já é sucesso absoluto com a música Sentou e gostou, em parceria com o MC M10, que já ultrapassa a marca de 80 milhões de visualizações no Youtube. Essa música foi regravada na semana passada com Wesley Safadão, em uma versão “forró” do hit.

Desde muito pequeno, MC Jottapê iniciou na carreira de ator, participando de comerciais ainda aos três meses de idade. Na TV, atuou como Janjão, vilão da novela Chiquititas e no cinema, foi Rodrigo, protagonista no longa O Menino da Porteira. Além disso, atuou em diversas participações como repórter-mirim no CQC e ator coadjuvante na novela Avenida Brasil, da Rede Globo, interpretando o personagem Jerônimo.

Recentemente, na série Sintonia, o artista interpretou o MC Doni – mais um jovem que sonha em ser MC. Criado na Vila Aurea, ainda na escola e tendo que ajudar no mercado da família, Donizete se divide entre correr atrás da carreira e enfrentar os desafios da vida. Com o apoio dos amigos Rita e Nando, MC Doni lançou a música “Te Amo Sem Compromisso”, com videoclipe lançado no Canal KondZilla. Idealizada por Kond, da KondZilla, com produção da Los Bragas, a série lançada em agosto de 2019 na Netflix, retrata a vida de três jovens nas favelas de São Paulo.

Serviço

MC Jottapê em Curitiba

Quando: quinta-feira, dia 26 de setembro

Horário: a partir das 23h

Onde: WS – Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 1330, Batel, Curitiba;

Ingressos: a partir de R$ 10 (Pagamento no local, na entrada do evento)

Mais informações na página oficial do evento.