Acontece, neste sábado (28), mais uma edição Baile da Gaiola, o baile funk mais famoso do Rio de Janeiro, em Curitiba. Os ingressos para o evento, que acontece no Buffet du Batel, custam a partir de R$ 67,20 e estão à venda pelo site da Blueticket. A festa contará com apresentações de DJ Corvina, Daniel Da CDM e DJ JP.

Símbolo atual do renascimento do funk carioca, o Baile da Gaiola teve início na Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. Já recebeu em suas edições celebridades, jogadores de futebol e turistas internacionais. Após enorme sucesso, o Baile mais famoso do Rio de Janeiro decidiu levar seu clima e animação para as outras cidades do país.