Phellipe Haagensen foi expulso de A Fazenda, na noite deste domingo (29). A razão foi um beijo dado sem consentimento na participante Hariany.

Segundo Marcos Mion, apresentador da atração, o regulamento do reality aponta que é proibida qualquer ação que coloque em risco a integridade do participante. “Beijo roubado ou forçado, encoxada ou mão boba são considerados crimes contra a dignidade sexual. A produção deve cumprir deve cumprir as leis e o regulamento”, disse Mion.

Partindo deste princípio, disse Mion, o jurídico da emissora decidiu pela saída do participante. “Phellipe está expulso e não continua na nossa competição”, finalizou Marcos Mion.

A decisão do programa foi publicada nas redes sociais e muitos seguidores comentaram a expulsão. “A Justiça foi feita, já vai tarde”, disse um seguidor. “Finalmente fizeram algo que preste e cumpriram a lei”, cravou outro seguidor.

“A questão toda é que ele já tinha insinuado em agarrar a Hary e avisaram ele pra não fazer isso. E ele já tinha xingado as mulheres e até o avisaram sobre o risco de perder o prêmio”, disse outra seguidora.