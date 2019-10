Que a novela A Dona do Pedaço está fazendo sucesso nem precisamos falar, né? Mas a repercussão quem sente são os próprios atores quando acabam em situações comuns, na rua. Este foi o caso de Paolla Oliveira que, aos 37 anos, interpreta Vivi Guedes na trama das 21h. Nesta sexta-feira (27), a atriz publicou um vídeo em seu Instagram mostrando a reação eufórica de um motorista de aplicativo quando percebeu que levaria a ídola para a casa.

O motorista, de primeiro nome Ronaldo, ficou tão emocionado que não conseguia se controlar: batia palmas, dava gargalhadas e se mostrou muito feliz com a chance de conhecer Paolla. Enquanto estava filmando, a atriz brincou que ele levaria sua ídola e ele disse: “Vou levar a Vivi Guedes” e chegou a imitar o jeito da personagem na novela.

Em um trecho do vídeo, além de imitar a personagem, Ronaldo disse ainda que é tão fã de A Dona do Pedaço, que deixa de trabalhar para não perder um capítulo da novela. Na legenda da postagem, Paolla Oliveira agradeceu o carinho recebido pelo motorista e disse que deu cinco estrelas para Ronaldo e que tinha ganhado a sexta-feira da melhor forma possível. Veja o vídeo da reação do motorista:

https://www.instagram.com/p/B27Yni3AO3f/