Anunciado como sendo um ‘novo Vídeo Show’, estreia, na próxima segunda-feira, o programa Se Joga, com comando de Fernanda Gentil, Fabiana Karla e Érico Brás. A descrição da Globo a respeito da atração, no entanto, é pouco conclusiva e diz apenas que trata-se de “uma tarde de resenha, onde se aprende brincando e onde famosos e anônimos embarcam em um só convite: se jogar”. De qualquer forma, falta pouco para o público experimentar na prática a novidade.

O que se sabe de concreto é que o programa será ao vivo, todas as tardes, após o Jornal Hoje, que também estreia uma nova fase nesta segunda-feira, sob comando de Maria Júlia Coutinho. A nova atração ainda promete ser o ponto de encontro para quem quer se manter informado, se inteirar do que está rolando e se divertir com atrações, jogos e quadros variados. Ou seja, quem gosta daquela sensação boa de relaxar depois do almoço é só separar um horinha na parte da tarde e se jogar no sofá, sacar o celular ou mergulhar na tela do seu tablet.

Os novos apresentadores devem garantir leveza, humor, diversão e aprendizado são as palavras-chaves da nova atração. “O objetivo principal do programa é respirar, arejar. É passar um tempo juntos sem ver o tempo passar. Queremos acalmar a correria do dia a dia, ser aquela horinha ali no início da tarde para a pessoa se divertir, jogar, rir e participar. De quebra, ela ainda vai aprender. Nem estreamos e posso garantir: está tudo muito gostoso! Convivência leve, animada, alto astral. Uma energia boa, de pessoas do bem. O que, na minha opinião, é a receita perfeita para a convivência diária”, aposta Fernanda.

“O Se Joga traz alegria, faz com que a pessoa do outro lado da tela tenha vontade de brincar com a gente, para rir, se divertir e receber informações de uma forma leve e divertida. Temos um conteúdo muito diverso e interessante, que acho que vai prender a atenção das pessoas. Está sendo um desafio muito gostoso. Eu sempre quis me comunicar e estou em estado de graça, numa alegria e expectativa muito grandes. É uma grande oportunidade, que eu vou agarrar com unhas e dentes e, claro, me divertir muito com a Fernanda e o Érico. Somos três pessoas muito diferentes, o que acho dá um charme especial para esse encontro. Desejo que o público se identifique e se reconheça nessa mistura gostosa”, completa Fabiana, que estreia na função de apresentadora.

Outro estreante na apresentação, Érico Brás também reforça a parceria com Fabiana e Fernanda, que diz ser a melhor possível. “Faz parte de um sonho antigo e dos meus planos como artista esse novo desafio na carreira, nessa missão de ser um apresentador sem medo de ser feliz. O humor tem sido um instrumento facilitador nessa nova missão de manter o espectador junto e abraçado conosco todos os dias, mantendo a curiosidade pelo que vamos apresentar a cada minuto. Estou atento ao desafio de trazer novidades numa linguagem que contemple a necessidade do espectador de se informar, divertir e pensar”, conta ele, animado.

Além disso, o programa vai contar com um time de peso no humor: Marcelo Adnet, Paulo Vieira e Jefferson Schroeder se revezam entre repercutir as pautas do programa, nas brincadeiras e em quadros de imitações e paródias. Mas a tarde também pode ser de aprendizado e repleta de informação. Então, um time de colunistas participa do programa, levantando temas que vão de relacionamentos à astrologia.