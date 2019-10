Desde a última terça-feira (24), a Globo está exibindo uma chamada do Globo Repórter, na qual o apresentador Sérgio Chapelin informa ao público que esta a edição desta semana será sua última comandando o programa.

O tema escolhido para a despedida do jornalista foi uma viagem para a África, onde ele acompanha casos de animais que se confundem com histórias humanas.

“É nesta sexta, naquele que vai ser, depois de 46 anos, o meu último Globo Repórter. Até la”, encerra Chapelin. O apresentador anunciou a aposentadoria no mês passado, depois de fechar acordo com a Globo e aceitar permanecer à frente do programa até o final de setembro.

Chapelin será substituído por Sandra Annenberg, que será parceira de Gloria Maria, jornalista que já é uma repórter especial do Globo Repórter há alguns anos. Por conta dessas mudanças, a emissora carioca também fez alterações no Jornal Hoje, ao tirar Sandra e colocar Maria Júlia Coutinho como âncora do programa – a estreia de Maju no telejornal acontece na próxima segunda-feira (30).

O último Globo Repórter sob o comando de Sérgio Chapelin vai ao ar na próxima sexta-feira (27), logo depois do capítulo de A Dona do Pedaço.