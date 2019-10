“Já tive sim romance com homens”, essa era a frase que muita gente esperava ouvir, há muitos anos, de Reynaldo Gianecchini. Apesar de toda essa espera, a afirmação só veio agora, quando o ator, que sempre foi conhecido por ser um dos principais galãs da TV brasileira, resolveu quebrar seus próprios tabus em entrevista ao jornal O Globo e divulgada neste domingo (29). Mesmo assumindo já ter se envolvido com homens, Gianecchini nega levantar bandeira gay.

Segundo o ator, sua sexualidade sempre foi muito especulada e, por isso, resolveu falar agora. “Me cobram muito, né? Me perguntam quando vou assumir minha homossexualidade. À estas pessoas primeiro quero falar: antes de achar tão interessante a sexualidade dos outros, dá uma olhadinha na tua. Talvez ela tenha mais nuances do que você pensa”, disse.

Conforme Gianecchini, ele não se reconhece gay, mas também deixou a entender que não seja heterossexual. “Eu reconheço todas as partes dentro de mim: o homem, a mulher, o gay, o heterossexual, o bissexual, a criança e o velho. Como dentro de todo mundo. A sexualidade é muito mais ampla e as pessoas são levianas. Querem te encaixar numa gaveta e eu não consigo porque a sexualidade é o canal da vida e a minha sexualidade não cabe em uma gaveta. Nossas questões e tabus passam por esse canal. Não é à toa que cada um tem seus fetiches, particularidades… e não tenho vontade de falar com quem estou transando, não preciso. Prezo minha liberdade de não citar nomes e proteger minha privacidade”.

Quando questionado se já tinha se envolvido com homens, a principal dúvida de um país que adora cuidar da vida dos outros e não da sua própria, Gianecchini resolveu responder honestamente. “Já tive sim romance com homens e acho que este é o momento de dizer isso. Mas nunca me senti obrigado a empunhar a bandeira da homossexualidade”.

Segundo o ator, ele nunca sentiu necessidade de levantar bandeira da homossexualidade e demorou a falar sobre essa questão justamente por medo do que os outros iriam pensar. “O desejo pra mim não passa por gênero ou idade. Demorei pra falar sobre isso por conta do tamanho do preconceito no Brasil. Mas agora é importante reafirmar a liberdade, por mim e por quem enfrenta a repressão”.

Recentemente, Gianecchini tem gerado pelo menos dois tipos de reações com seu papel em A Dona do Pedaço, novela do horário nobre da Globo. Isso porque interpreta Régis, que casou com a protagonista, Maria da Paz (Juliana Paes) e acabou traindo a mulher com sua filha, Josiane (Agatha Moreira). A novela é a 14ª que o ator interpreta na TV Globo.