O Mozarteum Brasileiro anunciou sua programação para 2020. Além dos projetos Música em Trancoso e Academia Canto em Trancoso, que ocorrem na cidade do sul da Bahia, haverá cinco concertos de artistas e orquestras internacionais na Sala São Paulo, na capital paulista.

Os ingressos para as apresentações em São Paulo começam a ser vendidos a partir do dia 30 de novembro pelo site www.mozarteum.com ou pelo telefone 3815-6377.

Os preços de ingressos para estes concertos ainda não foram definidos.

Quem abre a programação é a soprano americana Latonia Moore, que se apresenta pela primeira vez no Brasil. Influenciada pela música negra e pelo jazz, a intérprete nascida em Houston e criada no Texas participou de montagens de Tosca e Madama Butterfly. Em concerto marcado para 27 de maio, ela será acompanhada pela Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro (OAMB), sob a batuta do maestro convidado Constantine Oberlian.

Formado por 30 instrumentistas, o Tel Aviv Soloists passa por São Paulo nos dias 11 e 12 de agosto. O grupo fundado pelo regente Barak Tal é reconhecido como um dos destaques da música clássica israelense. O pianista austríaco Stefan Stroissning será o solista das apresentações.

Fundada em 1925, a Rundfunkchor Berlin (Coro da Rádio de Berlim) tem apresentações agendadas para os dias 20 e 21 de outubro. Sob regência de Gijs Leenaars, o grupo se apresenta com o Concerto Köln, um dos principais ensembles de câmara da Europa.

Chegando à segunda edição, a Noite das Estrelas fecha a programação de 2020 do Mozarteum Brasileiro, com apresentações de 12 solistas que foram contemplados no passado com bolsas de estudos pela instituição. No palco da Sala São Paulo, também estará a Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro, que será regida pelo maestro titular Carlos Moreno. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.