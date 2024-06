Nem uma gota de chuva: Curitiba vive semana de tempo firme e sol quente

Previsão do tempo

Se alguém aí gosta de chuva, a semana que se avizinha não lhe agradará. Segundo previsão do Sistema de tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, Simepar, não há previsão de chuva até o próximo domingo. Segundo as projeções do instituto, os dias em Curitiba serão de sol forte, apesar das manhãs e madrugadas frias.

O tempo estável é possível pela presença de uma massa de ar seco em toda a região. Mesmo o frio dará uma trégua nos próximos dias, especialmente com o sol a pino. Em Curitiba, a máxima pode chegar aos 25°C, enquanto a mínima fica em 11°C. No interior, contudo, os termômetros chegam facilmente aos 31°C ao longo de vários dias, especialmente na região Norte e Noroeste.

No litoral do Paraná a condição é semelhante a de Curitiba, com a máxima um pouco mais elevada.

