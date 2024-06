Falecimentos em Curitiba. Obituário desta segunda-feira (10).

AIRTON MARTINS, 88 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SONIA SANTOS MARTINS. Filiação: ALIPIO MARTINS e MARIA ROSA MARTINS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 13:30h.

ANTONIO AUGUSTO DE MARI LOPES, 58 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: VIVIANE DE LIMA. Filiação: PEDRO FERREIRA LOPES e MARILU DE MARI LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 16:00h.

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS, 73 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: EREZA MITUO ONUKI SANTOS. Filiação: ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS e MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 16:00h.

ANTONIO KAZUBEK, 59 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARIA LITWIN KAZUBEK. Filiação: JOAO KAZUBEK e ANTONIA KAZUBEK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 10 de junho de 2024.

ANTONIO NAKONECZYWZY, 91 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANTONINA MARTIN NAKONECZWZY. Filiação: JOSE NAKONECZYWZY e ANA NAKONECZYWZY. Sepultamento: PARQUE DAS ALAMANDRAS, segunda-feira, 10 de junho de 2024.

ASTROGILDA MANGRICH, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: JOSE FREDERICO MANGRICH e MARIA ANTONIA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 17:00h.

AUGUSTO BARBOSA, 88 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: VERONICA BARROS BARBOSA. Filiação: ZEFERINO BARBOSA e VIDALVINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 10 de junho de 2024.

BEATRIZ APARECIDA BARBOSA, 45 ano(s). Profissão: PROTETICO(A). Filiação: ANTONIO APARECIDO BARBOSA e NELZA ANGUERWISKI DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 10 de junho de 2024.

BRHUNO HENRIQUE BUENO DE OLIVEIRA, 27 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: NAO CONSTA e KATIA SILVANA BUENO DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 10 de junho de 2024.

CARLOS EDILSON BISCAIA, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELISANGELA FERREIRA BISCAIA. Filiação: JOAO ARIEL BISCAIA e LOURDES TUSSET BISCAIA. Sepultamento: CEMITÉRIO CAMPESTRE DE CONTENDA /PR, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 09:00h.

DARLAN JOHANI DE CARVALHO GAFURI, 33 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: DARIO AMERICO GAFURI e ESTELA VIEIRA DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 17:00h.

DELFINA LOPES FARINHA SEQUEIRA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFREDO SEQUEIRA. Filiação: MANUEL LOPES FARINHA e MARIA DO ROSARIO LOPES DO VELHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 13:00h.

DILCINEI BARBOSA, 57 ano(s). Profissão: TÉCNICO LABORATÓRIO. Cônjuge: EDNA DE JESUS BARBOSA. Filiação: RUI BARBOSA e OTACILIA ROSA BARBOSA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 10 de junho de 2024.

DORMICELA LORDES CHIBIOR SAWAYA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SALIM TOUMA SAWAYA. Filiação: JOSE CHIBIOR e MARIA CHIBIOR. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – PORTO UNIAO / SC, segunda-feira, 10 de junho de 2024.

EDI DE MACEDO PEDRO TEBCHIRANI, 100 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ARISTIDES PEDRO TEBCHIRANI. Filiação: ALCIDES RIBEIRO DE MACEDO e DURVINA SILVEIRA DE MACEDO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 14:30h.

FILOMENA IVANSKI, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO IVANSKI e OLGA IVANSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 15:00h.

FUSSACO NAGAKUBO, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: SANNOSUKE NAGAKUKO e KIYO NAGAKUKO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 9 de junho de 2024 às 18:00h.

IARA CHIARELI DE FRANCA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL DE FRANCA. Filiação: MANOEL CHIARELI e MARIA DA LUZ CHIARELI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 9 de junho de 2024 às 16:30h.

JANUARIO PEREIRA DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OLEGARIO PEREIRA DE OLIVEIRA e LAUDELINA PEREIRA BERTOLDO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 09:30h.

JOAO ANDRADE DE OLIVEIRA, 98 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA e IZABEL MARIA FURTADO. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 17:00h.

JOSE PESCO, 88 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: ANNA MARIA DA CONCEICAO PESCO. Filiação: FRANCISCO PESCO e RIGUELA PASOTO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 10 de junho de 2024.

JOSE SASKOSKI, 68 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: DARCI DE SOUSA SASKOSKI. Filiação: MIGUEL SASKOSKI e INEZ DALAZEM SASKOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 10:30h.

JOSINEI SANTOS HASS, 34 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JHENIFER MAYARA CARVALHO. Filiação: JOSE ORLEI HASS e MARIA VANIR DE SOUZA SANTOS. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, segunda-feira, 10 de junho de 2024.

JUCELINA DE SOUZA CANTERI, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: ERNANI MATHIS CANTERI. Filiação: DEUCIDIA FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 15:00h.

LEONIDIA ALVES DE ARAUJO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONIDAS PEREIRA. Filiação: JACINTO ALVES DE ARAUJO e MARIA CORO MENDES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, domingo, 9 de junho de 2024 às 15:00h.

LINDAMIR FERREIRA VIDAL, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE VIDAL. Filiação: JOSE AUGUSTO GALVAO e BENVINDA MARIA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 09:00h.

LOURIVAL JOSE RIBEIRO DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: DORIVAL RIBEIRO DA SILVA. Filiação: BENEDITA NEIDE DA SILVA e OLGA DUARTE DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 9 de junho de 2024 às 17:00h.

LUCAS KARATCHUK NOWACKI, 22 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PAULO ROBERTO NOWACKI e JOANA KARATCHUCK NOWACKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 10 de junho de 2024.

LUCIANA NETA TRINDADE ROJOS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ABILIO EVANGELISTA TORRES. Filiação: FELICIANO ROJAS e GLASPHIRA TRINDADE ROJOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 09:00h.

LUCILA BATTIN MACAN, 74 ano(s). Profissão: ARTISTA. Cônjuge: NILSON MACAN. Filiação: ALBERTO LUIZ BATTIN e CARMELINA BATTIN. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 09:00h.

LUIZA CRISTINA DE OLIVEIRA, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DONIZETE DE OLIVEIRA. Filiação: LUIZ ANTONIO CARNEIRO e MARIA JOANA CUNHA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 16:30h.

MANOEL CAVALCANTI, 81 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Filiação: LUIZ TEOTONIO CAVALCANTE e MARIA DAS DORES LUCENA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 16:00h.

MARCIO AUGUSTO DORNELES, 52 ano(s). Profissão: CHEFE COZINHA. Filiação: OLAVO DORNELES e ROSELI DORNELES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 9 de junho de 2024 às 02:00h.

MARGARIDA MUCKLER, 54 ano(s). Profissão: ASSISTENTE FINANCEIRO. Filiação: CLAUDIO VALTER MUCKLER e NAIR MUCKLER. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 09:00h.

MARIA APPARECIDA MONTIN PEREIRA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANDINO PEREIRA LIMA. Filiação: JOAO MONTIN e MARIA ARTEMISIA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 10 de junho de 2024.

MARIA CEZAR PEREIRA, 92 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOAO PEREIRA. Filiação: PASCHOAL CEZAR e HERMINIA FAVOTTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 10 de junho de 2024.

MARIA EZORDINA RODRIGUES, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO RODRIGUES e ANA PEREIRA. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 17:00h.

MARIA OLIVIA MARTINS PINTO, 97 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: OLIDIO MARTINS PINTO. Filiação: NICOLAU GERMANO DRESCH e MARIA LEONTINA RUSCHEL DRESCH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 15:00h.

MARILISE CROZETTA, 59 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: CELESTE CROZETTA e ETELVINA DE SOUZA CROZETTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 10:00h.

MAURO MARTINS DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: EDNA MARIA DA SILVA. Filiação: CARLOS DA SILVA e FILOMENA MARTINS DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 10 de junho de 2024.

MERCEDES DA SILVA MELO, 66 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: DANIEL AUGUSTO DA SILVA. Filiação: LUIZ GONZAGA DE MELO e ODETE DA SILVA MELO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 13:30h.

MIRAIR PRESTES DE ARAUJO, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CIRO ALVES DE ARAUJO. Filiação: PEDRO JOSE PRESTES e JOAQUINA PEREIRA DAS CHAGAS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 12:00h.

MOACIR BONIFACIO, 78 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA ELENA DE OLIVEIRA. Filiação: EDUARDO BONIFACIO e CLOTILDE TEIXEIRA DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 16:30h.

NAIR DE LIMA TATARA, 86 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: DALTON TATARA. Filiação: ORLANDO DE LIMA e CECILIA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 17:00h.

NIVA ROSANE PASCOAL BRUM, 62 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: ADEMIR VOIGT. Filiação: ABEDON DA SILVA BRUM e IBRAIMA PASCOAL BRUM. Sepultamento: CEMITERIO EM SANTA MARIA – RS, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 17:00h.

PAULO CESAR LAGUNA BRUM, 63 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) TELEMARKETING. Cônjuge: REGINA CELI MARTINELLI. Filiação: ARLINDO GUSMAO BRUM e HILDA LAGUNA BRUM. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, segunda-feira, 10 de junho de 2024.

RODRIGO PEIXOTO DRABIK, 62 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MARIHELEN LUCIA MIRANDA DRABIK. Filiação: RAFAEL DRABIK e IRENE PEIXOTO DRABIK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 14:00h.

ROSONI KLIPE BAHLS, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ARILDA PEREIRA DANTAS. Filiação: EURIDES ONIVAL BAHLS e PAULINA KLIPE BAHLS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 9 de junho de 2024 às 16:00h.

RUTH GILDA JANKE, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFREDO JANKE. Filiação: HENRIQUE SCHIRMER e ADELAIDE EMMA SCHIRMER. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 9 de junho de 2024 às 17:00h.

SEBASTIAO VITOR DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: IRENE FERREIRA DA SILVA. Filiação: JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA e MARIA DOS SANTOS DA SILVA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TRÊS CÓRREGOS, segunda-feira, 10 de junho de 2024.

SONIA MARIA DINO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTIDES DINO e GENOVEVA BRANDINE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 10 de junho de 2024.

TEREZINHA DO ROCIO MACHADO ODIA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROMILDO ODIA. Filiação: JOSE MACHADO e LUCINDA DA COSTA MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 10 de junho de 2024.

THEREZINHA JACON PERSEGONA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS PERSEGONA. Filiação: PEDRO JACON e LEONOR BERTHON. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 15:00h.

VALDEMIR APARECIDO FREIRE, 63 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: BENEDITO DUTRA FREIRE e INES DA SILVA FREIRE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 15:00h.

VILMAR MULLER, 61 ano(s). Profissão: SUBGERENTE. Cônjuge: DERLY TEREZINHA BUENO BARBOZA. Filiação: NELSON MULLER e ORLANDINA CORREA MULLER. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 11:00h.

