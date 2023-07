Manoel Soares, apresentador do que foi demitido da Globo na última sexta-feira, 30, usou seu perfil no Instagram na tarde deste sábado, 1º, para publicar um comunicado esclarecendo possíveis boatos envolvendo os motivos de sua saída da emissora.

O jornalista disse que já esperava que notícias falsas fossem veiculadas, e destacou ter lido “absurdos” envolvendo seu nome. “Vamos acionar juridicamente todos que publicam e replicam essas mentiras para que respondam na Justiça. […] Estou indignado com esse tipo de covardia, mas tranquilo sobre a verdade das minhas ações e conduta”, afirmou.

“Não sou o primeiro nem o último homem com minhas origens que vai ser alvo de ataques dessa forma. Há séculos usam a estratégia de alegar comportamento abusivo para desqualificar homens negros“, continuou Manoel Soares.

O ex-apresentador do e do (GNT) destacou ainda que saiu da Globo “com pagamento integral do contrato, e não com justa causa, como era de se esperar em casos de conduta inadequada”.

Por fim, Manoel Soares ainda destacou “gratidão ao Grupo Globo, que fez parte de uma longa jornada que me permitiu sair das ruas de Porto Alegre e chegar aos lares de milhões de brasileiros” e que pretende continuar contando a história do povo brasileiro em seus próximos projetos, ainda não definidos ou divulgados.

Vale destacar que Manoel Soares e Patricia Poeta protagonizaram cenas constrangedoras durante as exibições ao vivo do nos últimos meses.

Confira abaixo a íntegra do pronunciamento de Manoel Soares.

Na tarde de sexta-feira, 30, dia em que a sua demissão da Globo foi anunciada, Manoel Soares também publicou um vídeo falando sobre a situação.

Em nota divulgada à imprensa na última sexta, o canal não se aprofundou nos motivos que levaram ao desligamento do jornalista.

