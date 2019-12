O Colinas Shopping de São José dos Campos, interior de São Paulo, decidiu apostar em uma ideia diferente para o Natal. Contrariando a tradição, Papai Noel revezará a tarefa de agradar o público com a Mamãe Noel, interpretada por Sueli de Jesus, de 54 anos.

Para os organizadores, a novidade significa levar igualdade de gênero e representatividade para a data.

“Quando as mulheres me veem no trono, ficam surpresas e felizes. Pedem para tirar foto e sempre elogiam”, conta ela. “Já as meninas, sinto que entendem que podem crescer e quem sabe também ser uma Mamãe Noel e entregar presentes. Não é um sonho só para os meninos”, completa.

Segundo Sueli, outro público que interage bastante com a Mamãe Noel é o gay. “Eles comentam que tinham vergonha, muitas vezes, de tirar foto com o Papai Noel. Mas com a Mamãe Noel, ficam à vontade.”

A gerente de marketing do centro comercial, Margarete Sato, explica que o objetivo da iniciativa é mostrar que as mulheres também representam a magia do Natal, geralmente vista apenas pela onipresença do Papai Noel – um homem bondoso, que dá presentes e faz com que tudo saia perfeito.

“Nas novas constituições familiares, temos muitas mamães que dão conta de tudo isso no dia a dia sozinhas”, reflete.

Papai Noel atenderá de segunda-feira a sábado das 10h às 14h e das 18h às 22h. Já Mamãe Noel receberá o público das 14h às 18h. Aos domingos, os horários se mantêm com a diferença de que as atividades começam às 11h. A iniciativa ocorrerá até o dia 25 de dezembro, na quarta-feira.