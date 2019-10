A dupla Luiza e Maurílio lançou, nesta sexta-feira (25), a música S de Saudade. A canção tem participação especial da dupla Zé Neto & Cristiano e faz parte de uma série de lançamentos programados para os próximos meses, com o EP Ensaio Acústico. À Tribuna do Paraná, a cantora adiantou que este novo projeto vem recheado de novidades e é o que mais tem a cara da dupla, que nasceu em Imperatriz, no Maranhão, mas que tem feito sucesso Brasil afora, inclusive em Curitiba.

S de Saudade, a nova música, foi escolhida a dedo e Luiza disse que quando ouviu se apaixonou. “Quando escutei na guia [uma espécie de amostra da música], achei que tinha muito potencial. Levei ao escritório, mostrei para o Maurílio e propus de convidarmos os meninos para participarem da gravação”.

+Viu essa? Larissa Manoela se arrisca na dublagem em nova animação, que estreia em novembro

A cantora disse que, além dela e de Maurílio, o empresário dos cantores também gostou da música e da ideia de convidar Zé Neto & Cristiano para gravarem. “Em seguida fizemos o convite e a dupla aceitou de imediato. A música é muito boa, ainda não vi ninguém abordando o tema”, comentou ela.

A música trata de uma pessoa que acabou terminando o relacionamento para ter a vida de solteiro que sempre quis, mas no fim das contas acaba dando tudo errado. “Mas você deve ter jogado praga em mim, eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim”, diz um trecho da canção, que tem o “S de saudade” no refrão. Ouça a nova música e veja o clipe:

Novo projeto

Parte do novo EP, S de Saudade é só a primeira canção a ser lançada por Luiza & Maurílio, que vão trabalhar no novo projeto, Ensaio Acústico, que foi gravado em Goiânia e é o quarto trabalho dos cantores. “Esse EP é um dos trabalhos que mais me identifiquei até hoje em gravar. Foi um projeto produzido por mim e pelo Maurílio, com o nosso sanfoneiro, que já é produtor musical, por isso tem muito a nossa cara”.

Luiza disse também que não só a forma com que foi produzido o repertório como também toda a parte visual foi algo que lhe agradou muito. “É um trabalho que me deixou muito à vontade. Minha voz é ao vivo e isso também me fez ficar ainda mais feliz”.

+Leia também: Teleton reúne Ivete Sangalo e outros artistas em prol de crianças deficientes

Como a dupla teve total envolvimento no projeto, o novo EP é visto com outros olhos, com um carinho a mais. “Por ser algo que nós produzimos, conseguimos dar mais a nossa cara, a nossa essência. Quando você monta o repertório, você consegue criar o cenário, pensar até mesmo sobre como vai ser o show. Trabalhar nesse repertório foi muito positivo para conseguirmos fazer o lance visual do EP e ficou tudo muito condizente: as músicas com o ambiente que foi gravado”.

As próximas músicas ainda vão ser divulgadas nas plataformas digitais e no canal da dupla. Última Vez, Traumas Recentes, Só Pose, Eterna Recaída, Continua e Palpite, a única regravação do trabalho, um clássico que fez história na voz de Vanessa Rangel.

Amor e trabalho!

Luiza & Maurilio é uma dupla em forte ascensão na cena musical sertaneja e acumulam um crescimento significativo. O último trabalho, “Segunda Dose”, alcançou até agora 33 milhões de visualizações no Youtube e mais de 16 milhões de streams no Spotify. “Nossa história é um pouco diferente, a gente vem construindo uma casinha, nosso espaço está sendo conquistado agora. Mas acho que um dos segredos seria um bom show, um repertório bacana e uma equipe honesta, porque é importante ter gente boa junto com você, isso sem contar com o público, claro, que é quem nos faz continuar”.

Com uma voz forte, a cantora se destaca e chama a atenção quando as músicas da dupla tocam. Ela disse que já teve casos em que foi até confundida nos shows. “Minha voz ainda chama a atenção das pessoas, principalmente de quem não conhece a dupla. Às vezes pensam que é o Maurílio que tá cantando. Muita gente estranha, depois ri e fala ‘caramba, é ela’. Não é uma coisa que me incomoda não, é muito positiva para mim. Sei que minha voz é mais grave, uma voz forte, não é comum. Acho que se tornou um diferencial nosso”.

+Viu isso? Doce do casamento de Sandy está à venda na internet e o preço é bem salgado

Luiza afirma que, desde quando a dupla começou, em 2016, ambos têm trabalhado duro “Realmente é muito trabalho. Mas também tem muita vontade mesmo, sabe? É o que eu sempre digo: quem quer, tem que fazer o negócio acontecer”, comentou ela, reforçando que a internet tem sido importantíssima para a dupla. “Internet é tudo para a gente, se tornou muito mais fácil divulgar um trabalho. Ajuda demais o artista e é um lugar onde tudo acaba acontecendo”.

Por falar em internet, Luiza encarou com felicidade a informação de que Curitiba é a quarta cidade que mais ouve o som da dupla, perdendo somente para capitais como São Paulo e Rio de Janeiro. “Não sabia disso realmente. A gente já fez alguns shows na cidade e foi muito bom. Tinham dito para mim que ‘se a gente conseguisse levantar a galera do Sul, tínhamos que comemorar’, mas eu achei o contrário. A galera é muito animada e nos recebeu muito bem. Tudo que a gente fez no Sul até hoje foi muito bom pra gente”.