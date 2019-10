Com estreia prevista para o dia 21 de novembro, a animação O Reino Gelado: A Terra dos Espelhos acaba de ganhar um trailer de divulgação. No filme, Larissa Manoela dá voz a Gerda, uma garota que se sente inútil por ser a única pessoa da família que não possui poderes mágicos. A animação traz também Igor Jansen em seu primeiro trabalho de dublagem, como Rony, e João Côrtes como o trol Orm.

Em O Reino Gelado: A Terra dos Espelhos, dirigido por Alexey Tsitsilin e Robert Lence, o rei Harald encontra uma maneira de acabar com a magia do mundo para dar uma lição na Rainha da Neve, expulsando todos que possuem poderes mágicos para a Terra dos Espelhos. Quando a família de Gerda cai na armadilha do rei, a garota fará de tudo para salvá-los, inclusive contar com a ajuda da própria Rainha da Neve.

Assista ao trailer na íntegra: