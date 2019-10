Um doce bem-casado, que teria sido oferecido aos convidados durante o casamento da cantora Sandy com o músico Lucas Lima, há 11 anos, está sendo vendido na internet. De acordo com o site F5 do Jornal Folha de S. Paulo, um suposto fã do casal anunciou o quitute no site de compras Mercado Livre, pela “bagatela” de R$ 3,5 mil.

Segundo o vendedor, o bolinho foi congelado e está em perfeito estado. “Curiosos e especulações não são bem vindos. Se acha absurdo, guarda pra você! Alguém vai amar ter essa lembrança”, afirma o vendedor, no anúncio.