A casa do BBB 24 já conta com novos anjos: Lucas Henrique e Luigi venceram a prova desta sexta (19). Eles decidiram presentear MC Bin Laden e Leidy Elin com o Almoço do Anjo. Já Marcus Vinicius e Michel ficaram com o Castigo do Monstro, e já estarão devidamente trajados de duende e fada, respectivamente.

VEJA MAIS: Vanessa Lopes desiste do programa

A prova exigia velocidade e estratégia: os participantes, em duplas, precisaram montar um quebra-cabeças. Enquanto uma pessoa corria para buscar as peças, a outra montava – com a dificuldade de estar içada enquanto fazia isso. Venceu a dupla que montou o desafio mais rápido.

Além de estarem imunes, Luigi e Lucas Henrique vão escolher um imunizado no Paredão, que será formado no programa desta sexta-feira (19), após o último capítulo de “Terra e Paixão”.

