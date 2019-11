Neste domingo, 24, antes de começar o quadro Dança dos Famosos, Fausto Silva decidiu mencionar a morte de Gugu Liberato. O apresentador do Domingão do Faustão relembrou algumas das mortes que ocorreram neste ano: Beth Carvalho, Maurício Sherman, Jorge Fernando, o cantor Reinaldo, príncipe do pagode, e agora a morte de Gugu.

“Que a Rose, a viúva dele, que é uma pessoa preparada intelectualmente tenha forças espirituais para cuidar dos filhos, porque ela será pai e mãe e não será fácil”, afirmou. Faustão lembrou que, há 30 anos, foi ao programa de Gugu, no SBT, e o colega foi ao Perdidos na Noite, apresentado por Fausto Silva. “E nós, embora não tivéssemos amizade, a gente sempre teve uma relação muito cordial, muito respeitosa. Lembro de uma vez que a gente se encontrou no aeroporto e decidimos jantar em Hong Kong, há 35 anos. E ele era muito educado e generoso”, ressalta.

LEIA MAIS: Em meio a tristeza da perda, família de Gugu autoriza doação de órgãos

Para Faustão, a família de Gugu, que é portuguesa, dará apoio para a companheira do apresentador da Record TV criar as gêmeas, de 15 anos, e o garoto, de 18.

“Nós, que durante alguns anos, disputamos audiência… ele até foi líder de audiência em alguns anos, nós nunca tivemos problema. Ao contrário. Nós fomos adversários, jamais, jamais fomos inimigos! Muito ao contrário. Por isso, uma homenagem do Domingão. Augusto Liberato, que foi uma das figuras mais importantes da história da televisão do Brasil”, concluiu.

CONFIRA TAMBÉM: ‘Fazia questão de manter a família unida’, diz filho de Gugu Liberato

Durante o programa, os jurados do quadro também falaram sobre a morte de Gugu. Um deles foi o apresentador Ronnie Von. “A história dele é linda. Ele teve tudo: sucesso, trabalho, generosidade. Viveu com glória, morreu com glória. E da maneira que acho que todos nós gostaríamos de sair: sem dor. Acho que deveríamos pensar nele com alegria. Era isso que ele gostaria de passar”, se emocionou o cantor ao falar do amigo.

Nas redes sociais, internautas repercutiram a homenagem. “Faustão muito respeitoso e emocionado falando do Gugu como líder de audiência e dos filhos que ele deixa! Muito triste ver o Gugu no telão do Domingão nessas circunstância”, escreveu uma internauta.