Pela primeira vez em Curitiba, o espetáculo clássico de Natal O Quebra-Nozes, interpretado pela Escola de Teatro Bolshoi no Brasil, será apresentado nos dia 27 e 28 de novembro, às 20h, no Teatro Guaíra. O evento chega à capital paranaense durante a programação de Natal de Curitiba e complementa as atrações para visitação do público.

Toda a venda dos ingressos será revertida para a Santa Casa de Curitiba, entidade filantrópica e pioneira em serviços médicos na cidade, que está promovendo o evento. Saiba o valor dos ingressos no final do texto.

A única filial no país do Ballet Bolshoi da Rússia fica em Joinville-SC e apresenta pela primeira vez o espetáculo completo fora da cidade. “É um grande privilégio que isso aconteça em Curitiba, cidade que tem um grande repertório cultural. Além disso, esse é um espetáculo clássico do Natal, e Curitiba possui uma tradição de apresentações natalinas”, conta Pavel Kazarian, diretor-geral da Escola filial da companhia mais famosa do mundo.

+ Leia mais: Explosões, fogo e medo! Clarão assusta moradores de Araucária e até de Curitiba

O espetáculo é composto por cerca de 80 bailarinos e toda a coreografia foi criada pelo mestre russo Vladimir Vasiliev, considerado o bailarino do século XX, segundo a Unesco. Patrono-fundador da escola, Vasiliev é um dos grandes nomes do ballet mundial na atualidade e, para montar o espetáculo com os bailarinos, passou uma temporada em Joinville criando coreografias próprias e cenários inspirados em suas obras, pintadas em aquarela.

A atração ainda conta com animação gráfica, fundindo a tradição do balé com a tecnologia da projeção. O palco terá projeções animadas criadas a partir de telas exclusivas produzidas por Vasiliev. As animações sincronizadas com a música ficam a cargo do joinvilense Leandro Mendes.

+ Leia também: Carrossel do Passeio Público inaugura domingo: brincadeira vai ser de graça

A produção irá beneficiar mais de 120 mil pacientes da Santa Casa, e, por isso, tem grande importância. “Assim como a Santa Casa, o espetáculo O Quebra Nozes tem uma história centenária de tradição e evolução. Trazer o espetáculo pela primeira vez a Curitiba é motivo de orgulho para nós”, destaca o diretor geral corporativo da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, Jeferson Machado Pereira.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis para vendas antecipadas no site do Disk Ingressos. Para o setor 1, os valores variam entre R$ 200 a inteira e R$ 100 a meia. No setor 2, o valor da entrada é de R$ 186 a inteira e R$ 93,50 a meia. Já no setor 3, os ingressos custam R$ 156 a inteira e R$ 78 meia. Com o Vale Cultura, as entradas custam R$ 50.