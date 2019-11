A morte do apresentador Gugu Liberato deixou os brasileiros consternados. Um ato de amor ao próximo, no entanto, promete amenizar um pouco a dor daqueles que eram fãs do comunicador da TV Record. De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, os médicos do Orlando Health Medical Center, a família autorizou a doação dos órgãos de Gugu e até 50 pacientes podem ser beneficiados. Órgãos, córnea, pele e até ossos podem ser doados.

Gugu já havia manifestado à família o desejo de doar seus órgãos e nos Estados Unidos é possível aproveitar ao máximo a boa vontade do doador.

Com 60 anos, Gugu sofreu um acidente dentro de sua própria casa, quando fazia reparos em um aparelho de ar condicionado e o forro cedeu, lançando-o para uma queda de aproximadamente 4 metros. Ele bateu a cabeça em um móvel e foi levado para o hospital, onde deu entrada em escala Glasgow 3 (usada para medir a consciência e a evolução de lesões cerebrais), considerado gravíssima.

Foi identificado um sangramento dentro do crânio e a impossibilidade de se realizar cirurgias para conter o problema. Em seguida foi constatada ausência de atividade cerebral. O neuro cirurgião brasileiro Guilherme Lepski foi chamado pela família e constatou que o quadro era irreversível.

O translado do corpo dos Estados Unidos para o Brasil eve ser realizado até quinta-feira. Ele deve ser velado com presença dos fãs e sepultado em São Paulo.