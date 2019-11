O médico Victor Dalmau, novo protagonista de Longa Pétala de Mar, de Isabel Allende, foi inspirado no engenheiro e jornalista Víctor Pey, um dos espanhóis que saíram de seu país para fugir da Guerra Civil Espanhola rumo ao Chile. Pey, escolhido pelo poeta Pablo Neruda para embarcar no Winnipeg rumo à América do Sul, acabou se tornando amigo de Neruda e, posteriormente, de Salvador Allende e de toda sua família. Foi Pey quem contou toda a história da travessia a Isabel, sobrinha do presidente deposto.

“Fui vê-lo no dia seguinte em que havia se instalado no consulado”, contou Víctor Pey, ao relembrar o primeiro encontro com Neruda na França. “Ele tinha um secretário, Darío Carmona, que perguntou meu nome, minha profissão e quem formava o meu grupo familiar. Neruda tomava notas em um caderno. Me pediu um endereço em Paris para poder ser avisado caso fôssemos escolhidos para integrar o grupo de espanhóis que viajariam ao Chile a bordo do Winnipeg. Tudo transcorreu em poucos minutos. Saí acreditando que havia sido um esforço em vão, pela distância humana, pela frieza com que Neruda me havia falado. Mas, em poucos dias, me chegou um telegrama urgente dizendo que a minha família e eu deveríamos embarcar no Winnipeg.”

A história de Víctor Pey serve de base para todo o romance. Assim como o protagonista do novo livro, ele deixou a Espanha fugindo do franquismo e, anos mais tarde, teve também que sair do Chile por conta do golpe militar que igualmente derrubou um governo de esquerda que havia sido eleito. Pey morreu em outubro do ano passado, aos 103 anos, seis dias antes de a escritora lhe enviar o manuscrito do novo romance, dedicado a ele.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo concedida por e-mail, a escritora chilena fala sobre seu novo livro e dos protestos de seu país. Leia trechos a seguir.

Como a senhora vê a atual situação política do Chile, com os recentes protestos e a dura resposta do governo? Para muitos analistas políticos, os confrontos só são comparáveis aos da época da ditadura militar.

Os protestos no Chile começaram sem motivação política ou ideológica, sem líderes. A população, em massa, está protestando pelo alto custo de vida, os salários miseráveis, a privatização dos serviços básicos, como água, transporte, luz, gás. Sobretudo pela vergonhosa desigualdade econômica e de oportunidades. Um por cento da população tem 25% da riqueza, enquanto 40% dos chilenos não podem sobreviver com seus salários e vivem de crédito. O Chile aparece nas estatísticas como um país próspero, como o de maior estabilidade política, social e econômica da América Latina. Mas os números não mostram a desigualdade. A revolta das últimas semanas foi uma surpresa para a classe política, o governo em particular e as elites privilegiadas. O governo tratou de chamar a atenção para o vandalismo, que ocorreu em grande escala, mas, em geral, as manifestações foram pacíficas. Entre outras demandas, o povo pede um plebiscito, uma mudança na Constituição imposta por (Augusto) Pinochet em 1980 que continua em vigor, reajustes reais de salários, especialmente das aposentadorias, controle de preços de medicamentos e de serviços básicos.

A senhora já conhecia bem a história do Winnipeg? Por que decidiu resgatá-la agora?

Para mim, o tema dos refugiados é muito presente. Minha fundação trabalha com migrantes na fronteira dos Estados Unidos com o México, onde há uma situação terrível, com milhares de pessoas vivendo em condições desumanas, esperando conseguir asilo. É gente desesperada, que foge de países da América Central, especialmente Guatemala, Honduras e El Salvador, onde impera a lei de gangues de bandidos e narcotraficantes.

Muitos dos personagens do livro, como o médico Victor, existiram de fato e vieram para o Chile a bordo do Winnipeg. A senhora conheceu alguns deles?

Conheci alguns dos passageiros do Winnipeg e vários de seus descendentes. Víctor Pey era meu amigo e me contou a epopeia do Winnipeg. Ele também conheceu Pablo Neruda, que teve a ideia de levar os refugiados ao Chile, conseguiu que o governo chileno os aceitasse, comprou o Winnipeg, o preparou para a longa viagem e selecionou os passageiros. Sem ele, nada disso teria sido possível.

Até que ponto os personagens do livro foram influenciados pelas pessoas reais, que viajaram no Winnipeg?

Víctor Pey inspirou o personagem de Victor Dalmau. Também existiu uma pianista como Rosa Bruguera.

A senhora vive atualmente nos Estados Unidos e já viveu como imigrante também em outros países. Como é a sua experiência pessoal como imigrante?

Sou uma imigrante privilegiada. Primeiro, fui refugiada na Venezuela, um país que, naquela época, era rico e generoso, onde fui muito bem-recebida e onde eduquei meus filhos. Lá vivem ainda meu irmão, vários sobrinhos e sobrinhas e alguns amigos muito queridos. Depois, fui imigrante nos Estados Unidos porque me casei com um americano, de forma que nunca fui indocumentada. Tampouco tive que pedir trabalho porque vivo dos meus livros. No entanto, através do trabalho da minha fundação, conheço de perto o drama dos imigrantes sem documentos que vêm da América Central e do México.

