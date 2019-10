Hoje em dia é difícil achar alguém que não goste de hambúrguer, não? Até mesmo quem não come carne acaba se deliciando com as opções vegetarianas ou, em alguns casos, veganas. Melhor do que comer um bom hambúrguer é desembolsar um preço camarada por isso. E foi pensando nisso que o Babilônia Gastronomia & Cia criou seu primeiro Festival do Hambúrguer. Até o dia 6 de outubro, os restaurantes vão vender opções com preço único de R$ 24,90.

Para o festival, todas as opções de hambúrguer do cardápio vão integrar a promoção. O melhor: os lanches sempre têm o acompanhamento de fritas. Ao todo são três sanduíches elaborados com hambúrguer artesanal, 100% home made.

Os lanches são: Babilônia Burger (preparado com cheddar, cebola na chapa com molho inglês, alface e tomate), Burger Especial (feito com queijo, presunto, alface, tomate, ovo e bacon, servido em pão artesanal) e o Babilônia Obelix (com cebolas crocantes, rúcula, queijo brie e molho de mostarda dijon).

O Festival do Hambúrguer Babilônia acontece nas três unidades: Cabral, Shopping Palladium e no Batel. Nesta última, que funciona 24h, você tem ainda mais tempo para aproveitar o espaço, já que não precisa se preocupar com o horário.

Serviço

1º Festival do Hambúrguer Babilônia

Quando: até 6 de outubro

Onde: Babilônia Gastronomia e Cia

Quanto: R$ 24,90 cada hambúrguer acompanhado de fritas.