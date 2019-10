Sábado ou domingo sempre dá aquela vontade de sair para experimentar uma comidinha diferente, não é verdade? Já ouviu falar do cannoli? É uma comida típica italiana que acaba de desembarcar em Curitiba, já fazendo parte do roteiro gastronômico de rua da capital.

A Figurate Focacceria acaba de lançar um cannoli com massa escura de cacau criado pelo chef Henrique Campos, especialista em foccacias e que também assina as demais receitas doces e salgadas do espaço, localizado na prainha da Itupava. A ideia dessa nova opção de massa para o doce é oferecer novas sensações para os apreciadores desse doce típico da culinária italiana e que faz tanto sucesso no Brasil.

Para a massa escura de cacau, o chef Henrique Campos optou pelo recheio Romeu e Julieta (R$ 18 reais a porção com cinco unidades), sendo que a goiabada é misturada à ricota produzida na própria focacceria com leite da Colônia Witmarsun, seguindo o conceito de slow food que também integra a proposta de trabalho da Figurate. O cardápio segue com as duas opções de cannoli na receita tradicional de massa branca: em recheio de brigadeiro de Nutella (R$ 20) ou de ricota (R$ 16), servidos em porções com cinco unidades. O cliente também pode pedir a unidade de cada sabor por R$ 5.

Origem

O cannoli tem seu primeiro registro no ano 75 d.C (depois de Cristo). Símbolo de fertilidade para os italianos, o doce é consumido nas festividades do carnaval de lá. No Brasil, o doce chegou mais tarde com os imigrantes. Nos jogos do Juventus, na Mooca, em São Paulo, a venda de cannolis é uma tradição mantida até hoje.

Horários da Figurate Foccaceria (Rua Itupava, 1.299):

De terça a quinta-feira, das 18h às 00h.

Sexta-feira e sábado, das 18h às 02h.

Aos domingos, das 17h às 23h.