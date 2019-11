Onze anos após sua última vinda ao Brasil, a cantora KT Tunstall está de volta ao país, desta vez, para dois shows: um em São Paulo e outro aqui em Curitiba, onde se apresenta pela primeira vez neste domingo (10), na Ópera de Arame. Essa é a chance única de assistir, ao vivo, a cantora que é conhecida mundialmente por sua habilidade de, em seus shows, se tornar ‘uma banda de uma única mulher’, já que, além de cantar, KT Tustall é também instrumentista.

A artista ganhou atenção do público em 2004, quando lançou o aclamado Eye To The Telescope, seu disco de estreia e que vendeu mais de 5 milhões de cópias ao redor do mundo. Do trabalho, saíram os sucessos: Black Horse & The Cherry Tree, Other Side Of The World.

Deste disco de estreia KT Tustall ainda teve a otimista Suddenly I See, que caiu no gosto do povo, virou presença fácil nas rádios brasileiras e foi a canção carro-chefe do filme O Diabo Veste Prada, comédia protagonizada por Meryl Streep e Anne Hathaway. No Brasil, a música ganhou ainda mais espaço ao fazer parte da trilha sonora da novela Belíssima, da Rede Globo e também por ser a trilha de um comercial de uma operadora de telefonia celular.

Serviço

KT Tunstall em Curitiba

Quando: 10 de novembro de 2019 (domingo)

Local: Ópera de Arame (Rua João Gava, 970)

Horário: 20h

Ingressos: R$90 (meia-entrada) e R$220 (inteira); de acordo com o setor e modalidade escolhidos. Venda pelo Eventim ou na bilheteria oficial, que fica no Couto Pereira, aberta de terça a sábado, das 10h às 18h, e que não cobra taxa de conveniência.