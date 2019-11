Acontece neste sábado (9) e domingo (10) no estacionamento do antigo Estádio Pinheirão, no bairro Tarumã, em Curitiba, a 10ª edição do Curitiba Show Car. Considerado um dos maiores eventos do segmento no Brasil, o encontro terá várias atrações além da exposição de carros e fornecedores. Neste ano, haverá lojas, praça de alimentação, shows musicais e até um octógono para disputa de lutas de MMA, além de show de manobras e espaço Kids gratuito.

Serão mais de mil carros em exposição entre antigos, modificados e diferenciados, sejam de pista, de passeio, de coleção ou de clubes. No evento acontecerá a competição de medição de rebaixados da Final Brasileira SPT, a eleição do melhor carro, show com exibições de manobras, as arrancadas que todo mundo gosta e muito mais.

Para oferecer atrações diferenciadas a cada edição, o Curitiba Show Car, Taty Xavier, organizadora do evento, comenta que haverá 10 lutas de MMA, numa parceria com a Academia Killer Bees. “Estamos sempre buscando diferentes públicos para interagir e somar neste grande evento”.



Haverá também Competição de Airsoft com Power Stand, show com a Banda Gibanela, além de sorteios de prêmios.

O Curitiba Show Car também tem o cunho social e contará com arrecadação de alimentos em uma gincana feita entre os clubes, antes do evento. Os donativos serão entregues ao Provopar-PR.

O estacionamento do Estádio Pinheirão fica na Av. Victor Ferreira do Amaral, 1930, Tarumã. O evento acontece das 14h às 18h, no sábado, e das 8h às 18h , no domingo. Os ingressos custam R$ 15 (+ 1 kg de alimento não perecível). Crianças até 12 anos não pagam. Mais informações podem ser obtidas na FanPage do evento no Facebook ou pelos telefones (41) 99602-1193 e (41) 99791-4418.