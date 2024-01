Doceira, motorista de aplicativo e professor; veja quem são os participantes do ‘puxadinho’ do ‘BBB 24’

O Big Brother Brasil 2024 começou nesta segunda-feira (8) e a estreia foi marcada pela entrada de oito novos participantes. Depois de anunciar 18 participantes no Big Day, mais 13 integrantes foram revelados no programa “Fantástico”, onde dois foram votados pelo público para integrar ao elenco do reality show.

VEJA TAMBÉM: Prefeitura da RMC confirma Isadora Pompeo na 57ª Festa da Uva

Voto popular

Isabelle e Davi foram os escolhidos pelo voto popular, com 60,22% e 60,94% dos votos, respectivamente. No início do programa, Tadeu Schmidt avisou que eles possuem imunidade.

Voto da casa

Já os outros seis competidores foram escolhidos pelos próprios confinados da casa. Raquele, Thalyta e Giovanna foram as mulheres escolhidas pelos brothers. E os três homens selecionados pelos brothers foram: Juninho, Michel e Lucas Henrique.

CONFIRA MAIS: Conheça a animação japonesa que pode desbancar Homem-Aranha e levar o Oscar 2024

Dessa forma, o elenco fica completo, com 26 participantes no programa. Confira o perfil de cada participante abaixo.

Quem são os participantes do “puxadinho”

Isabelle

A manauara Isabelle tem 31 anos e é dançarina. Sua jornada começou em uma gravidez complicada da mãe, aos 13 anos. A infância foi igualmente conturbada: passou fome e precisava pegar três ônibus para chegar à escola. Começou a trabalhar aos nove anos vendendo roupa na feira com a avó. Aos 19, formou-se em Letras. Sempre amou a arte e tem muito orgulho da cultura do Amazonas. Em 2014, ganhou o concurso de Rainha do Folclore do Garantido e ficou no posto por três anos. Em 2017, conquistou o título de Cunha Poranga do Garantido (mulher bonita, em Tupi Guarani). Hoje é dançarina no festival de Parintins e faz vários shows pelo Brasil.

Davi

Natural de Salvador, na Bahia, Davi tem 21 anos e é motorista de aplicativo. Conta ter sido um menino levado na infância e que, ainda nessa época, a separação dos pais teve um grande impacto em sua vida e na de sua irmã, pois teve que começar a trabalhar para ajudar em casa, vendendo picolé e água nos ônibus da cidade. Diz ter conhecido todo tipo de gente nesse período e lembra ter passado por muitas dificuldades. Hoje, encara esses obstáculos como aprendizados, e avalia que se tornou uma pessoa alegre e do bem. Trabalhou com informática e almoxarifado antes de ganhar a vida dirigindo.

Raquele

Raquele é capixaba, nascida em Conceição da Barra e moradora de Aracruz. Técnica em Mecânica e estudante de Engenharia Mecânica, hoje atua como doceira, além de ser sócia do noivo – com quem está há sete anos – em um delivery de açaí. Tem 22 anos e trabalha desde os 13, quando começou a ganhar seu próprio dinheiro fazendo unha. Atualmente mora com os pais e a irmã caçula, de quem cuidava na adolescência enquanto sua mãe trabalhava fora.

Thalyta

Nascida em Belo Horizonte e moradora de Contagem, em Minas Gerais, aos 26 anos, Thalyta é formada em Direito e atua como advogada criminal. Foi criada apenas por mulheres e orgulha-se desse fato em sua trajetória. Aos 13 anos já almejava a carreira que tem hoje. Aos 14, conseguiu seu primeiro emprego como office girl, e depois disso, trabalhou com a venda de açaí para custear os cursos preparatórios que fez para entrar na faculdade. Atualmente, está solteira.

Giovanna

Nascida em Belo Horizonte e moradora de Contagem, Minas Gerais, Giovanna tem 27 anos. Trabalha como nutricionista e é também modelo. Quando terminou a escola, entrou na faculdade de Sistemas de Informação, mas não curtiu e logo mudou para o curso de Nutrição. Hoje concilia os atendimentos com o trabalho no setor de moda. Revela ter uma conexão forte com a natureza: gosta de trilhas, pequenas viagens e é praticante de ioga. Atualmente, está solteira.

Juninho

O carioca Antônio tem 41 anos. É formado em Contabilidade, mas trabalha como motoboy. Conta ter tido uma vida com dificuldades financeiras desde a época em que vivia com os pais. Mora no mesmo terreno que outros integrantes de sua família, já foi casado, tem uma filha de 20 anos e, atualmente, está solteiro. Trabalhou por muito tempo em sua área de formação: começou ainda como motoboy no escritório, até chegar a contador. Mas, com a pandemia, veio o desemprego, e a solução que encontrou foi voltar às ruas com a moto.

Michel

Nascido e criado em Belo Horizonte, em Minas Gerais, Michel tem 33 anos. É professor de Geografia e estudante de Medicina Veterinária. Durante a faculdade, trabalhou em diversas funções, desde motorista a animador de festa. Já lecionou em presídios e conta ter sido uma experiência marcante. Depois de se formar no curso de Geografia e Análise Ambiental, realizou o sonho de fazer um intercâmbio na Irlanda. Lá, estudava de manhã e, à noite, fazia faxina e cuidava de crianças para ter dinheiro. De volta ao Brasil, tentou ser comissário de bordo, mas não conseguiu ingressar no setor de aviação. Hoje, mora com os pais e uma tia. Namora há cinco anos. Dá aulas em duas escolas estaduais e, na parte da noite, cursa sua segunda graduação.

Lucas Henrique

O carioca Lucas Henrique tem 29 anos e é professor de Educação Física. Nascido e criado no Complexo da Maré, é o caçula de cinco irmãos. Começou a trabalhar aos 14 anos, fez pré-vestibular em uma ONG da comunidade e, anos depois, graduou-se em Educação Física. Depois da graduação, especializou-se em Relações Étnico-raciais. Acredita que a capoeira o conecta a sua ancestralidade. Hoje, é professor em uma escola municipal da Maré, mestrando em Educação e professor de capoeira para adultos. Também atua formando outros mestres, inclusive em missões em Cabo Verde, na África. Além disso, faz parte do projeto social Luta Pela Paz, uma ONG internacional que trabalha com esportes em territórios vulneráveis.

Você já viu essas??

Moradores de rua Curitiba quer retratação após treta envolvendo cidade mais badalada do Brasil Muito calor!! Curitiba registra o DIA MAIS QUENTE de toda sua história!!! Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!