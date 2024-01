Prefeitura da RMC confirma Isadora Pompeo na 57ª Festa da Uva

A Prefeitura da cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba, confirmou na última semana as atrações que vão fazer a alegria da 57ª Festa da Uva. O evento conta também com a participação de Ana Castela, Gusttavo Lima e Maiara & Maraisa.

Nesta segunda-feira (08), a prefeitura de Colombo confirmou mais uma atração nacional, desta vez, a cantora e compositora Isadora Pompeo, popularmente conhecida no mundo gospel. Pompeo também é compositora e influencer digital com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram. Uma de suas músicas mais conhecidas “Hey, Pai” têm mais de 250 milhões de visualizações no Youtube e, agora, conta seu mais novo sucesso, a música “Bênçãos que não têm fim”.

A cantora se apresenta no palco principal da Festa da Uva no sábado (03/02) às 17h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial de Colombo aqui!

