Shopping de Curitiba estreia Arena Trampolim como atração de férias

Para animar as férias das crianças em Curitiba, o Pátio Batel preparou uma nova atração: a Arena Trampolim, um espaço completo com diversas opções de entretenimento. O percurso conta com um tobogã de 5 metros de altura e 12 metros de extensão, camas elásticas, bolas suspensas, piscina de espumas, parede de escalada, slackline e cilindros giratórios.

Toda montada em um cenário multicolorido, a Arena Trampolim esta disponível desde a semana passada no piso L4, para crianças de 3 a 12 anos de idade, com sessões de 30 minutos por R$ 30.

“As férias escolares são um período em que as crianças costumam ter energia de sobra e a Arena Trampolim é o tipo de atração que toda criança adora”, conta Camila Seleme Fleischfresser, head de marketing do Pátio Batel. “É um espaço dinâmico e divertido, onde os pequenos ficam livres para correr e explorar as brincadeiras”.

Sessões para crianças PcDs e neurodivergentes

Mantendo a sua prática de oferecer sessões especiais para crianças PcDs e neurodivergentes, o Pátio Batel terá turmas específicas para eles aos domingos (14h), segundas (16h), terças (10h e 20h) e quintas-feiras (12h).

“O Pátio Batel sabe da importância de democratizar o acesso a espaços de lazer para PcDs e crianças neurodivergentes. Com horários específicos, conseguimos oferecer uma experiência inclusiva mais rica e imersiva na Arena Trampolim a todas as pessoas”, afirma Camila.

Inscrições

As inscrições para brincar na Arena Trampolim são feitas na hora, diretamente na bilheteria do evento. A fila é virtual e é acessada via QRCode disponibilizado no local. As crianças entre 3 e 5 anos de idade devem estar sempre acompanhadas de um responsável maior de 18 anos de idade.

Já os responsáveis pelas crianças entre 6 e 12 anos precisam acompanhar de fora, onde possam ter visibilidade dos pequenos durante a brincadeira.

