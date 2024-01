A Globo revela, na tarde desta nesta sexta-feira (5), os 26 participantes do Big Brother Brasil 24, que estreia na próxima segunda-feira (8), depois da novela “Terra e Paixão”. Intitulado como “Big Day”, o anúncio acontece na parte da tarde durante a programação da TV Globo com apresentação de Tadeu Schmidt e Ana Clara, diretamente da casa dos Brothers.

No Globoplay e no Gshow acontece a “Maratona Big Day”, que reúne apresentadores e convidados especiais para repercutir, em tempo real, quem são os participantes da nova edição.

O BBB 24 será dividido em três grupos: pipoca, formado por participantes anônimos; camarote, por famosos; e puxadinho ainda sem definição. O prêmio da nova edição pode chegar a R$ 3 milhões.

Após a apresentação dos participantes do BBB 24 nesta sexta-feira (5), o público poderá escolher mais duas pessoas para participar do reality. O Fantástico deste domingo (7) vai apresentar os 14 candidatos às vagas, ao vivo. Desse grupo, será possível eleger os dois concorrentes que vão entrar na casa mais vigiada do Brasil, através do www.gshow.com/bbb. O resultado será divulgado no programa de estreia do BBB24, na segunda-feira (8).

Os 12 candidatos restantes ainda terão uma segunda chance. Também na estreia do BBB24, no dia 8, os 18 participantes, que já estarão confinados na casa, vão escolher com quem querem dividir seus dias de convivência. Eles irão votar para colocar seis candidatos dentro da casa. O resultado será revelado, ao vivo, no mesmo dia. Confira abaixo quem são os novos brothers e sisters.

Todos participantes do BBB 24

A lista será atualizada em tempo real.,

