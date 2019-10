Depois de lançar o elogiado álbum Coração que Sente, com direito a homenagem da gravadora Sony Music pelos mais de 100 mil streamings nas plataformas digitais, o cantor e compositor curitibano Henrique Ventura lança carreira internacional com direito a gravação de um clipe. Nesta quarta-feira (30), ele apresenta seu show solo no Menina Zen, um aquecimento para a sua primeira temporada de shows na Europa.

Há dois meses, Henrique foi a Portugal e fez diversas entrevistas na mídia lusitana e retornará ao país europeu para sua primeira turnê internacional, com 5 shows agendados a partir de 06 de novembro. A ação do artista em Portugal faz parte da estratégia de sua agência que, em 2019, está envolvida também em turnês europeias de vários ícones da música pop atual, como Melim, Vitor Kley e 1kilo, além de nomes consagrados como Fafá de Belém e Lulu Santos.

Nos palcos, Henrique se apresenta com uma banda formada por experientes músicos. O show mescla as músicas do álbum e grandes hits que influenciaram na formação do artista. “Este é um momento muito especial da minha carreira. É uma honra ver minhas músicas chegarem tão longe. Espero ser capaz de retribuir tanto carinho dos fãs. Cada mensagem que recebo me faz acreditar cada vez mais que estamos no caminho certo”, diz o cantor.

Sempre otimista e inspirado, Henrique Ventura está pronto para conquistar cada vez mais seu espaço nos palcos do Brasil e do mundo. Seu talento chamou a atenção de grandes profissionais do ramo musical, tanto que, em 2018, entrou para o cast da maior gravadora do mundo, a Sony Music. “Aos 20 anos de idade, ele já demonstra a maturidade dos grandes artistas. Consegue colocar suas experiências nas canções de maneira ímpar. O sucesso é apenas a consequência de sua qualidade e carisma”, afirma Ricardo Espindola, seu empresário e responsável por apresentá-lo a Sony Music.

Serviço:

Lançamento do novo disco de Henrique Ventura

Quando: quarta-feira, 30 de outubro

Onde: Menina Zen, na Rua Itupava, 1353

Horário: 21h

Quanto: R$5

Informações: (41) 3018-5178