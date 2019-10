A noite desta segunda-feira (28) foi de muito rock para o público que foi até a Live Curitiba pela chegada de Bad Religion e The Offspring, que se apresentaram juntos na capital paranaense com dois shows que trouxeram muito do que os curitibanos adoram: o bom e velho rock’n’roll. Com a capacidade máxima da casa esgotada, aproximadamente 5 mil pessoas, os shows são a prova de que o rock ainda vive na cidade e que se tivesse espaço para mais gente ainda assim faltariam ingressos.

Os primeiros a subirem ao palco foram os americanos de punk rock do Bad Religion. O show empolgou bastante o público, principalmente aqueles que não conheciam muito a obra da banda e se surpreenderam. Podemos dizer que, com Greg Graffin a frente dos vocais, o Bad Religion mostrou uma energia invejável, mostrando toda a melodia de seu punk rock.

Com um show bem equilibrado, o Bad Religion segurou muito o público, que já não os via há três anos. Com um repertório mesclado entre os sucessos e as novas músicas, incluindo algumas do novo álbum, Age of Unreason, lançado neste ano, o grupo trouxe músicas que uniram as quatro décadas de trajetória como 21st Century (Digital Boy), You e, claro, American Jesus, o maior sucesso.

Pontuais, os também americanos do The Offspring subiram ao palco entregando o que o público queria: energia e todos os grandes sucessos. Mesmo com um show mais burocrático, a banda conseguiu prender a atenção do público, mas podemos dizer que a receita desse sucesso do repertório se deu pela escolha na organização do que o grupo apresentou, já que optaram por um setlist com muitos hits.

Em Curitiba, fazia aproximadamente 11 anos que os curitibanos não viam um show do The Offspring e, por isso, a percepção é de que a escolha do repertório foi pensada com muito respeito pelos fãs. Depois de sete anos sem músicas novas, a banda, que prepara um disco novo, tocou no palco da Live Curitiba algumas das músicas mais conhecidas até agora nestes 35 anos de história: Want You Bad, Gotta Get Away e, claro, não podia faltar a música mais baixada da internet, Pretty Fly (For a White Guy).

Essa não é a primeira vez que as duas bandas se apresentam juntas em turnê. Essa forma de viajar com os shows, inclusive, já foi feita algumas vezes pelos dois grupos, a última delas em 2014. Em Curitiba, o que se viu foi um público misto: entre os fãs “das antigas”, que acompanham as duas bandas desde quando estouraram, praticamente, e aqueles novos admiradores do bom e velho punk rock, que certamente se renova e faz com que percebamos que ainda há esperança.

Depois de Curitiba, Bad Religion e The Offspring se apresentam, nesta terça-feira (29), em São Paulo. A apresentação, no Espaço das Américas, também já está com ingressos já esgotados. Veja mais fotos da apresentação das duas bandas na capital paranaense: