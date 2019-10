No ar como o Abdias, de A Dona do Pedaço, o ator Felipe Titto passou por momentos de apuros neste domingo (27). Ele mesmo contou, em suas redes sociais, que terminou o fim de semana no hospital, após ser mordido por Thor, um de seus cachorros, da raça American Bully.

O ator ainda contou que teve que levar 15 pontos na perna por causa do ferimento, mas garantiu que o cachorro não fez por mal. De acordo com Titto, a mordida aconteceu bem na hora em que ele foi pular na piscina – o cachorro tentou “segurá-lo”, mas como o ator já estava saltando, o cão acabou “rasgando” sua perna com os dentes.

“Óbvio que eu não vou brigar com ele, até porque ele não teve culpa nenhuma. A intenção dele foi me proteger. O Thor foi adotado, então não sei o histórico de traumas que ele tem. Imagino que isso é uma particularidade dele, não gosta de jeito nenhum que as pessoas de casa entrem na água. Ele fica desesperado do lado de fora. Pelas atitudes dele, ele deixa claro que quer salvar, tirar as pessoas de dentro da água”, afirmou.