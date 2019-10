De 6 a 22 de dezembro, as janelas do Palácio Avenida vão se abrir para a apresentação mais tradicional do Natal de Curitiba. A apresentação é gratuita é sempre às sextas, sábados e domingos a partir das 20h15.

Mas se você quer ter um pouco mais de conforto na hora de ver o espetáculo, alguns estabelecimentos estão com vagas abertas para assistir ao coral de camarote. Os valores vão de R$ 30 a R$ 358.

Saiba como garantir o seu lugar:

Special Paraná e Restaurante Bella Vista

No restaurante Bella Vista os visitantes podem apreciar um dos maiores espetáculos do Natal curitibano. O espaço fica no primeiro e segundo pisos, divididos em dois salões, com capacidade para 20 e 50 pessoas por noite de apresentação.

A mesa custa R$ 100 por pessoa com direito a buffet de petiscos, como batata frita, pastel, empadinhas e pão de queijo. As bebidas e sobremesas são cobradas à parte. As crianças menores de três anos não pagam. As reservas podem ser feitas pelos telefones (41) 3232 1314 ou (41) 3225 4465.

Studio Diamond

No Studio Diamond será servido café colonial com bebidas e petiscos à vontade por R$ 100 por pessoa. As crianças até 5 anos não pagam, de 5 a 12 anos pagam R$ 50.

O Studio fica no 7.º andar e oferece lugares na sacada e na janela, com espaço para até 35 pessoas. Para reservar é só ligar para (41) 99674 4248 ou (41) 99674 4248.

Serra Verde Express e Hotel Plaza

A Serra Verde Express reservou um espaço exclusivo no Hotel Plaza com o total de 4 camarotes para até 10 pessoas cada. A mesa custa R$ 358 por pessoa e quem levar um brinquedo novo para doação paga R$ 179. As crianças de colo até 5 anos não pagam, já os pequenos de 6 a nos anos pagam R$ 90.

Da varanda é possível assistir ao espetáculo e ainda ganha uma bebida (água ou refrigerante) e um lanche. Para fazer a reserva é só entrar em contato por e-mail thalinem@serraverdeexpress.com.br, telefone (41) 3888 3488, ou diretamente no balcão da Serra Verde Express, que fica na rodoferroviária de Curitiba.

Royale Videokê

No Videokê, que fica bem em frente ao Palácio Avenida, as cadeiras custam a partir de R$ 30 (mais ao fundo do salão), por pessoa, e R$ 50 próximo às janelas, que estarão fechadas nos dias da apresentação.

No ambiente os visitantes têm ar condicionado, cadeiras e banheiro. O Videokê não faz reservas de mesas, que são selecionadas pelo cliente no dia do espetáculo. A orientação é para chegar com no mínimo uma hora de antecedência para garantir o lugar.

Restaurante Don Martini Prime

Nos dias da apresentação, o restaurante Don Martini abre o segundo piso para os visitantes acompanharem as apresentações do Palácio Avenida. Os lugares não são marcados mas as entradas já estão sendo vendidas.

Por R$ 150 por pessoa estão incluídas as pizzas que serão servidas como jantar. Bebidas são cobradas à parte. Os telefones (41) 99759 7168 e (41) 3030 6413 estão disponíveis para reserva e agendamento da retirada dos ingressos.