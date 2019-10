O tema escolhido para o Globo Repórter desta sexta-feira (1º) são as belezas da Ilha da Madeira. Com reportagem da paranaense Dulcinéia Novaes, o programa vai mostrar esse lugar, ainda pouco conhecido e visitado, mas que tem uma vertente do Português como língua materna.

Com o apelido de Pérola do Atlântico, a Ilha da Madeira é um pedacinho de Portugal, que conta com penhascos, areias milagrosas, um vinho que faz muito bem à saúde, além da maior e mais conservada floresta laurissilva do mundo.