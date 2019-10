Muito tem se falado sobre o Halloween – ou Dia das Bruxas – nesta quinta-feira (31), mas você sabia que, nesta data, também comemora-se o Dia do Saci? A data foi criada em 2003, com o objetivo de conscientizar a população brasileira a respeito da importância da valorização das lendas e tradições brasileiras, mas a comemoração não ‘pegou’.

Também conhecido como Matita Perê, o Saci Pererê é um dos personagens mais tradicionais do folclore brasileiro. De origem indígena, a lenda varia de acordo com a região do país, podendo trazer a figura como um ser maléfico, brincalhão ou gracioso. De herança negra, ele ainda ganhou a cor da pele e a história de que teria perdido uma perna lutando capoeira, além de um cachimbo que sempre carrega consigo.