Foi uma verdadeira viagem pelo país, que acabou até quebrando fronteiras, com uma série de shows comemorativos. E para fechar com chave de ouro nada mais justo que um show histórico, não? É dessa forma que a dupla Sandy & Junior se apresenta, no próximo dia 9 de novembro, pela última vez juntos num palco antes de voltarem e ser somente Sandy Leah e Junior Lima. O show, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, tem ingressos esgotados: 100 mil pessoas. Esse número de público é o mesmo que um dia de Rock In Rio.

O anúncio da turnê Nossa História veio no dia 13 de março de 2019, durante coletiva de imprensa que a Tribuna do Paraná acompanhou, em São Paulo. Foi nesse dia que o Brasil inteiro recebeu a confirmação de algo que já era alvo de muitos boatos em toda a mídia: o retorno comemorativo dos irmãos para uma turnê que celebraria os 30 anos da primeira aparição de Sandy & Junior como dupla, no programa Som Brasil, da TV Globo.

Desde então, uma comoção nacional se formou e a agenda de apresentações, originalmente mais enxuta, foi ficando cada vez maior. O que seriam apenas 10 shows se tornaram 18, incluindo mais cidades e estádios maiores, e assim não parou até se tornar uma das turnês nacionais mais importantes de todos os tempos. Em Curitiba, por exemplo, foi um show histórico para 30 mil pessoas na Pedreira Paulo Leminski e a turnê Nossa História foi até para o exterior, com shows em Nova York e em Portugal.

Além da conquista histórica de se apresentarem sempre com casa cheia e todo o saudosismo provocado pela turnê, Sandy & Junior também conseguiram algo que eles jamais imaginaram: lotaram, com ingressos esgotados, quatro Allianz Parque, onde fizeram dois shows em agosto e outros dois em outubro, num total, nestes quatro dias, de um público de 182 mil pessoas. Ao todo, a turnê Nossa História teve um público aproximado de 600 mil pessoas, somando todas as cidades que receberam os shows.

Agora é reta final mesmo: no próximo dia 9 de novembro, a dupla sobe pela última vez ao palco – assim como fizeram em 2007, no último show no Credicard Hall, em São Paulo – para, dessa vez, dar um adeus ou, quem sabe, um até logo. Para este último show, são esperadas algumas surpresas, que o próprio Lucas Lima, marido de Sandy e um dos envolvidos na parte técnica da turnê, adiantou aos fãs que podem esperar. “Se preparem para chegar cedo e ir embora muito tarde”, disse o músico há um tempo em seu Instagram.

Embora ainda não saibamos quais as surpresas a dupla e toda a equipe envolvida prepara para o último show, os fãs esperam algo ainda maior do que viram nos shows pelo Brasil (e fora dele). Junto disso, ainda continua aquele sentimento de esperança por conta da possibilidade de que a turnê Nossa História vire um DVD ou, ainda, um especial da Globoplay. Se isso vai acontecer ou não, nada foi dito até agora, mas… Merecia, né?

Orientações

Para quem for ao último show, no Parque Olímpico, além de se preparar “para chegar cedo e ir embora tarde”, como orientou Lucas Lima, também precisa ficar atento com a questão do transporte. Como o local do show fica num ponto afastado do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, é importante garantir que vai conseguir um transporte seguro para chegar e, principalmente, ir embora.

Por conta do show, a empresa Primeira Classe, a mesma que faz os transportes executivos do Rock In Rio, preparou transporte exclusivo: por R$ 100 você pode ir e voltar, embarcando em alguns pontos da cidade, desembarcando dentro do Parque Olímpico e na volta da mesma forma, tudo em segurança. Para comprar, acesse o site do Ingresso Rápido.

Além disso, a reportagem apurou que o Metrô vai funcionar 24h: a estação Jardim Oceânico vai ficar aberta para embarque e desembarque e as outras estações apenas para desembarque. O BRT também vai funcionar em esquema especial, para garantir que quem optar pelo transporte público consiga voltar em segurança.