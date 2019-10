A Globo anunciou que Sandy e Junior farão seu último show ao vivo como dupla na TV no Domingão do Faustão do próximo domingo, 3. A apresentação acontecerá dias antes do término da turnê Nossa História, que chega ao fim no Rio de Janeiro, no dia 9 de novembro.

O público poderá escolher quais serão as músicas cantadas por Sandy e Junior por meio de uma votação realizada no site Gshow. Ao todo, são dez opções de sucessos da dupla, e as mais votadas ganharão espaço no palco do programa de Fausto Silva.

As opções são: Não Dá Pra Não Pensar Em Você, Olha o Que o Amor Me Faz, As Quatro Estações, Eu Acho Que Pirei, Inesquecível, A Lenda, Cai a Chuva, Quando Você Passa (Turu Turu), Desperdiçou e Vamo Pula!.

Para votar na música que você quer que Sandy e Junior cantem no Domingão do Faustão, clique aqui .

Após a sua volta como dupla, Sandy e Junior já haviam se apresentado na TV em programas como o Caldeirão do Huck e o Altas Horas. A dupla também realizou quatro shows na cidade de São Paulo.