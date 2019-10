Neste Dia das Bruxas, Curitiba recebe sete estreias nos cinemas. Mas, engana-se quem pensa que todos os lançamentos são de terror. Tirando a versão animada de A Família Addams, a capital paranaense recebe o sexto filme da franquia O Exterminador do Futuro, além da comédia estrelada pela atriz global Lília Cabral, Maria do Caritó.

Confira todos os lançamentos:

Papicha

(Drama – 106 min)

Em 1997, a Argélia é controlada por grupos terroristas com intenções de transformar o país em um arcaico Estado Islâmico. Nedjma (Lyna Khoudri), uma estudante universitária apaixonada pelo mundo da moda, deseja lutar contra a opressão que o governo exerce sobre mulheres tentando controlar seus corpos e presença em espaços públicos. Determinada em unir as mulheres de seu campus, ela organiza um desfile em protesto, que desafia as regras impostas pela sociedade argelina.

O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio

(Ação – 128 min – 16 anos)

Na sexta aventura da saga Exterminador do Futuro, Arnold Schwarzenegger interpreta novamente o papel icônico de T-800, enquanto Linda Hamilton encarna mais uma vez Sarah Connor.

A Família Addams

(Animação – 87 min – Livre)

Para ir de mal a pior, a Família Addams precisa se preparar para receber uma visita de parentes ainda mais arrepiantes. Mas a misteriosa mansão deles parece estar com os dias de maldade contados. O clã assustador mais querido dos cinemas está de volta nessa animação baseada nos quadrinhos de Charles Addams.

Maria do Caritó

(Comédia – 94 min)

Às vésperas de completar 50 anos, Maria do Caritó (Lilia Cabral) vive em uma pequena cidade do Nordeste em meio a simpatias para que, enfim, consiga se casar. Prometida a São Djalminha assim que nasceu, devido a um parto difícil, ela nunca encontrou um companheiro de verdade. Entretanto, suas esperanças ressurgem com a chegada de um circo, já que uma cartomante lhe disse que seu pretendente seria um homem de fora.

A Odisseia dos Tontos

(Comédia – 116 min)

Em uma cidade distante na província de Buenos Aires, durante a crise econômica, um grupo de moradores decide reunir a quantia de dinheiro necessária para comprar alguns silos abandonados em uma propriedade agroindustrial. Mas, mesmo antes de poderem executar o projeto, um golpe faz com que eles atinjam o fundo do poço e reajam diante da injustiça.

Segredos Oficiais

(Suspense – 112 min)

Depois de passar anos trabalhando como tradutora de mandarim para inglês, Katharine Gun (Keira Knightley) torna-se mundialmente famosa ao expôr segredos extremamente confidenciais da Agência de Segurança Nacional. Depois de obter acesso a memorandos secretos, ela é capaz de provar que ocorreu uma grande pressão a seis países para que eles votassem a favor da invasão ao Iraque em 2003.

Intruso

(Suspense – 80 min)

Tudo parecia muito tranquilo nos dias de uma família do subúrbio, até que eles são obrigados a receber um visitante misterioso que estabelece regras bizarras, como a proibição de que as pessoas saiam de casa. À medida que o tempo avança, eles começam a perceber a real natureza do estranho.

