Com início nesta segunda-feira (7), a reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo promete uma semana cheia de emoções. Para quem não se lembra, os primeiros capítulos da novela mostram como Rita (Mel Maia) foi abandonada no lixão pela madrasta Carminha (Adriana Esteves), após perder o pai Genésio (Tony Ramos).

+Leia também: William Bonner dá ‘bronca’ ao vivo em equipe técnica do Jornal Nacional

É nesta fase que Rita conhece Batata (Bernardo Simões), um encontro que vai marcar sua vida para sempre, e sofre as provações que, mais tarde, serão o combustível para seu acerto de contas com Carminha e o amante dela, Max (Marcello Novaes).

“Avenida Brasil continua atual porque toca em temas universais. A ideia da trama veio de uma necessidade minha de fazer uma heroína de novela que fosse vilã ao mesmo tempo. Minha vontade, a cada novela, é fazer uma coisa que me desafie”, diz o autor da trama, João Emanuel Carneiro.

+Leia também: Ex de Anitta é flagrado aos beijos com modelo em pleno show da funkeira

Reta final de Por Amor

Também nesta semana, vão ao ar os últimos capítulos de Por Amor, novela que estava sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo antes de Avenida Brasil. É na reta final que Laura (Vivianne Pasmanter) leva o casal de filhos gêmeos para conhecer Eduarda (Gabriela Duarte), esposa de Marcelo (Fábio Assunção), o pai das crianças.

Também tem o resultado de teste de DNA, que revela que um dos filhos de Branca (Susana Vieira) é de Atílio (Antônio Fagundes). Outras cenas memoráveis que vão ao ar nesta semana são o grave acidente de helicóptero envolvendo Laura e o esperado casamento de Milena (Carolina Ferraz) e Nando (Du Moscovis). E, finalmente, Eduarda descobrindo o segredo bombástico de Helena (Regina Duarte).