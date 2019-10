O jornalista William Bonner fez uma brincadeira durante a apresentação do Jornal Nacional de ontem que surpreendeu alguns internautas. Após a participação do repórter Ari Peixoto direto do Rock in Rio, Bonner comentou sobre o volume do retorno que vinha do local do festival direto no seu ouvido e brincou com a equipe técnica da TV Globo.

“A gente precisa dizer que aqui, no ponto eletrônico que a gente usa para trabalhar, alguém teve a feliz ideia de colocar o retorno do Rock in Rio. Feliz ideia. Nós estamos com os metaleiros até agora. Ao pessoal da técnica, parabéns por essa ideia. Estamos surdos, agora.”, ironizou Bonner ao vivo.

Bonner dando um "coice" na equipe técnica no #JN pic.twitter.com/KcFvPPdStz — Guilherme Beraldo (@beraldotv) October 5, 2019

Renata Vasconcellos, companheira de bancada de Bonner, entrou na brincadeira e disse que para ela estava tudo bem. Nas redes alguns internautas chamaram o comentário de “coice”, dizendo que o apresentador deu bronca na equipe. Mas ele pareceu levar numa boa a situação inusitada e alguns internautas disseram que Bonner estava com inveja e queria estar no local dos shows.