Chegou ao fim, neste domingo (6), a pequena passagem da turnê Nossa História, de Sandy & Junior, por lugares fora do Brasil. Depois de um show que deu o que falar em Nova York, onde a dupla fez história se tornando o primeiro nome da música brasileira a se apresentar no Barclays Center, os irmãos de Campinas, São Paulo, se apresentaram na Altice Arena, em Lisboa, Portugal. O show, que seguiu o mesmo padrão do que foi apresentado por aqui, não teve muitas novidades, exceto pelo figurino: tanto Sandy quanto Junior usaram algumas roupas diferentes.

Neste segundo show internacional, que não teve lotação máxima da casa de shows (com aproximadamente 15 mil pessoas num espaço que pode receber até 20 mil), a dupla mobilizou fãs não só de Portugal, como de vários outros pontos da Europa. A arena onde foi a apresentação é o maior pavilhão de espetáculos do país, que já recebeu estrelas como Madonna, Adele, Iron Maiden, Rihanna, Lady Gaga, entre outros.

Seguindo basicamente o mesmo repertório que foi apresentado em praticamente todos os shows do Brasil, a dupla não levou a Portugal alguma música diferente no momento acústico, como estavam acostumados a fazer nos outros shows. O que mudou mesmo foi a questão do figurino: Junior entrou no palco com uma jaqueta diferente da que usou antes e Sandy mudou três vezes de roupa, trazendo em duas destas trocas um visual também diferente. Veja alguns vídeos da passagem dos brasileiros por Lisboa:

Gente de todo lado

A passagem dos irmãos de Campinas por Lisboa funcionou, claro, como um momento de matar a saudade dos brasileiros que moram em Portugal, mas a cidade escolhida fez com que facilitasse o acesso a muitas outras pessoas que vivem em outras regiões. A brasileira Hellen Laira Rodrigues, que tem 28 anos, chegou na Europa há pouco tempo e ainda não tinha assistido a um show da turnê comemorativa da dupla. “Tentei comprar para qualquer show do Brasil, mas não consegui ingresso e ao mesmo tempo já tinha passagem comprada para vir morar em Portugal. Quando abriu a venda do show de Lisboa eu ainda estava no Brasil, então corri e consegui comprar”, contou a jovem.

Há dois meses em Portugal, ela, que é de Campinas, mesma cidade em que nasceram Sandy & Junior, contou que acompanha os dois desde muito pequena, mas que antes da separação da dupla não tinha condições de ir a shows. “Por isso hoje foi tão especial. Fiquei horas na fila, cheguei às 10h da manhã. No fim, achei o show maravilhoso, eles estavam entregues, foi um dos melhores momentos da minha vida. Como fã há 24 anos não poderia ter sido melhor”, relatou.

Segundo a jovem, que trabalha como relações públicas, entre o público havia muita gente de outras regiões que não só Portugal. “Vi gente da Itália, Inglaterra, Espanha, França, Bélgica. Isso sem contar gente que veio do Brasil só para ver o show, foi muito louco”, comentou.

Paranaense por lá!

A paranaense Pamela Zucco disse que quando soube da turnê se sentiu muito impotente, porque morando longe não teria mesmo como ir a algum dos shows. “Ao que tudo indica os anjos ainda ouvem meus pedidos e para minha surpresa veio a data de Portugal”, disse ela, que foi de Londres até Lisboa para ver Sandy & Junior. “Ainda consegui encontrar com o Junior, pois estava hospedada no mesmo hotel que eles. Demos de cara com ele no elevador e foi incrível, consegui uma foto, fiquei sem reação no momento”.

Pamela, que é de Cascavel, disse que nunca imaginou que um dia teria a chance de vivenciar o que teve oportunidade quando mais nova, antes da separação da dupla. “Aquela sensação, lembranças tão especiais da infância, tudo estava ali comigo nesse show. Foi inesquecível, posso dizer que foi o melhor show da minha vida. E no meio dessa loucura toda conheci tanta gente bacana, fiz novos amigos, e vi que tem tanta gente que ama essa dupla tanto quanto eu”.

Reta final

Os shows da turnê Nossa História passaram por dez regiões do Brasil, repetindo apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde inclusive a dupla volta na próxima semana. Com os próximos dois shows no Allianz Parque, que já estão com ingressos esgotados, a turnê está na reta final, faltando somente três apresentações. O último show vai ser no Parque Olímpico, mais uma vez no Rio de Janeiro, onde são esperadas mais de 70 mil pessoas, podendo chegar a 100 mil, no qual parte de sua renda será doada pelos artistas a projetos assistenciais.

Ainda não se sabe se a turnê vai ganhar um DVD ou não. O que se sabe é que a turnê desenvolvida pela dupla gerou muita comoção. Em Curitiba, por exemplo, quando os irmãos se apresentaram no dia 31 de agosto, nem mesmo a chuva afastou o público de aproximadamente 30 mil pessoas, que acompanhou tudo na Pedreira Paulo Leminski. Veja a matéria completa do show de Curitiba aqui.

Atualizando a agenda:

