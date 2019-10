Ele é um dos artistas da nova leva que, além de conversar muito bem com os jovens, também trouxe renovação à música brasileira. Definido como um músico de ‘urban pop’, um gênero que combina elementos musicais de estilos próximos como o soul, o funk, o hip hop e o próprio pop, Victor Carvalho Ferreira, ou simplesmente Vitão, tem conquistado cada vez mais espaço. Nesta sexta-feira (4), o cantor lança mais uma música, Complicado, dessa vez trazendo uma parceria de peso: Anitta.

À Tribuna do Paraná, Vitão disse que gosta da definição que lhe deram sobre seu som. “Gosto muito de caminhar por muitos estilos, meio que não ser preso a nenhum deles, mas claro que minha música acaba tendo uma característica só no final. ‘Urban pop’ é algo que combina comigo por ser uma música mais acessível, ter a influência da música urbana, maneira de falar mais jovem, acho que possa ser definido assim mesmo. Mas gosto de caminhar por outros estilos porque eu me inspiro nisso também. Procuro trazer bastante essa característica mais brasileira de melodia, timbres e tudo mais”.

Os novos trabalhos são um reflexo de um trabalho que vem sendo feito de forma incansável desde o último ano, quando assinou contrato com a Universal Music e Vitão viu as coisas ficarem cada vez mais sérias. “Ao longo do último ano, abdiquei de muita coisa, porque comecei a fazer mais show e trabalhar bastante. A rotina mudou muito, mas é uma escolha e tem sido compensador”, comentou o cantor, destacando que ultimamente seus dias estão sempre ao contrário do que costumamos viver. “Meu final de semana é durante a semana”, brincou.

A música Complicado, lançada nesta sexta-feira (4), já deu o que falar antes mesmo de ser ouvida por completo pelos fãs, tudo isso por conta da participação de Anitta. Vitão contou que a letra foi composta por ele, mas com a ajuda de outras três pessoas. “Foi junto com duas amigas, a Carol Biazin e a Day, que são cantoras e compositoras incríveis, e acabou tendo colaboração do Diogo Piçarras, que é de Portugal. Fizemos todo mundo junto, então acabou saindo um pouco de cada um impresso na música”.

Mesmo com uma pegada que, desde o início, já dava a entender que merecia uma parceria, a música não foi feita pensando em Anitta. “Ela entrou depois de um tempo que tínhamos feito a música. Ela mesma ouviu, acabou gostando bastante e surgiu a ideia de fazer a parceria, que eu adorei de cara. Não foi uma música completamente pensada na Anitta, não tínhamos essa pretensão, e acabou rolando naturalmente”.

O clipe, que acompanha o lançamento da música, foi inspirado na década de 50, mas com liberdade criativa para misturar a época com os dias atuais. “Deixamos mesmo com uma linguagem atual e antiga ao mesmo tempo para contar o romance entre eu e a Anitta. Ela uma cantora famosa e eu um cantor que ainda não virou, que toca em bares e passa por perrengues. A trama mostra essa distância entre os dois pelo estilo de vida de cada um. Um amor difícil”, contou Vitão, deixando claro que o romance foi só no clipe mesmo. “Não tem nada rolando pessoalmente, embora tenhamos ficado muito amigos e Anitta tem sido uma pessoa que está me ajudando muito com esse lançamento. Somos muito próximos, muito amigos, mas só isso”.

Conquistas boas!

Além do lançamento, os últimos meses têm sido importantes para o cantor, que emplacou seu single anterior, Café, entre as músicas mais ouvidas no país. “Ter uma música entre as 50 mais ouvidas do país é uma parada muito louca, que eu não achava que fosse acontecer tão cedo. É uma realização muito grande. Mas agora a expectativa é muito grande para ‘Complicado’, quero que fique entre as 50, entre as 10 e até em primeiro lugar”, comentou Vitão.

Junto com o lançamento, nessa semana o cantor se apresenta ao lado de Projota, no sábado (5), no Palco Sunset do Rock In Rio. “É uma semana de acontecimentos incríveis: lançar música com Anitta, subir no palco do Rock In Rio, num show de um cara que sou muito fã, que é o Projota. É uma parada muito gratificante para um artista como eu, no começo da carreira, com um cara que é tão importante. Estou empolgado, feliz e com o coração palpitando”.

O cantor disse que perceber artistas já conhecidos estendendo a mão é o que mais lhe surpreende e serve, também, como exemplo. “É uma parada muito incrível a forma que esses artistas, já conhecidos, estendem a mão para quem está no começo da carreira. É bonito de se ajudar sem querer nada em troca. Espero, quando eu estiver no nível deles, poder fazer isso com outras pessoas que forem chegando, pois a parada vai sempre se renovando e a ideia é fortalecer a cena em geral”.

Vitão também foi indicado ao prêmio Multishow 2019, na categoria Experimente. “E eu só peço para a galera votar muito”, brincou ele, completando que acredita na vitória. “É uma honra estar entre os indicados e a expectativa é a melhor possível, de talvez ganhar o prêmio, porque pelo que depender dos meus fã-clubes eu acho que levo. Mas ganhando ou não, só de estar entre os indicados já é importante, mostra que estou no caminho certo”.

Show em Curitiba

Perdendo somente para São Paulo e Rio de Janeiro, Curitiba é a terceira cidade que mais ouve o som de Vitão, que ficou até surpreso em saber da informação. “O primeiro show que eu fiz aí foi um dos mais incríveis”, lembrou. Para brindar as novas conquistas, na próxima sexta-feira (11), o cantor volta a capital paranaense, com show no palco do Usina 5, na festa “Fale Menos e Beije Mais”, que vai ter também a dupla Bruninho & Davi. “Então fica o convite para todo mundo comparecer em peso e cantar com a gente”. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 50, pelo site do Eventim.