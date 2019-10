Neste sábado (5), os motores da Maria Fumaça, uma das locomotivas mais antigas do Brasil, estarão ligados para minipasseios pelos trilhos de Curitiba, a partir das 9h.

A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) promove o evento, que reúne passeios de trem e exposição de relíquias das ferrovias. A visitação à exposição tem entrada gratuita, mas os minipasseios de trem custam R$ 20 por pessoa. Idosos e crianças de colo não pagam.

A Maria Fumaça parte a cada hora entre às 9h e às 17h, com 100 lugares vagos por viagem. A locomotiva percorre aproximadamente um quilômetro e meio, ao longo de 40 minutos de passeio pela rodoferroviária de Curitiba. Os bilhetes serão vendidos apenas no local do evento.

Além da locomotiva histórica, as portas dos antigos depósitos estarão abertas para visitação gratuita, com vagão museu, espaço com food truck e loja de lembrancinhas.

O vagão museu é um bagageiro de aço que foi transformado em museu, com aproximadamente 160 peças entre fotos, quadros, peças originais de máquinas, capacetes de segurança e até sinos das locomotivas antigas.

Outro destaque do evento é uma viatura militar, da década de 40, adaptada para andar nos trilhos, além de três carros de todo o acervo de relíquias da Associação (ABPF).

Os valores arrecadados no evento serão revertidos para a manutenção do acervo.

Serviço:

Quando: 5 de outubro (sábado)

Onde: Estação Ferroviária de Curitiba (Rua Mariano Torres, 1.115) entrada pelo Viaduto do Colorado, na Sede da ABPF

Horário: das 9h às 18h (espaço aberto para visitação); passeios de locomotiva até às 17h

Entrada: visitação ao acervo é gratuito, passeio de locomotiva R$ 20 por pessoa