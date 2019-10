Diferente do que ocorreu nos últimos anos, o especial de fim de ano de Roberto Carlos em 2019 não será gravado em um único show. Segundo a assessoria da emissora, “o especial (de RC) terá imagens da turnê internacional e uma gravação de um show aqui no Brasil”.

Algumas cenas, inclusive, devem ser gravadas no show que acontece em Curitiba, no dia 29 de novembro.

+Leia também: Substituta de Maju na previsão do tempo do ‘Jornal Nacional’ será Anne Lottermann

Nos últimos anos, o cantor dividiu o palco com artistas da Globo como Marina Ruy Barbosa e Dira Paes. O especial de Roberto Carlos, que deve ser exibido em dezembro de 2019, ainda não tem data definida para ir ao ar.

Show na Ópera de Arame

o show de Roberto Carlos em Curitiba, no dia 29 de novembro, na Ópera de Arame -, chegou a ter uma sessão extra aberta para o dia 30 de novembro, no mesmo local. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria oficial no shopping Pátio Batel e pelo site da Eventim.