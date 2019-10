Agora que Maria Júlio Coutinho, a Maju, está apresentando o Jornal Hoje, restava a dúvida de quem seria sua substituta na previsão do tempo do Jornal Nacional. Restava mesmo, porque a Globo divulgou, nesta terça-feira (1º), o nome da jornalista que vai encarar este desafio em breve. E a escolhida foi Anne Lottermann, que assume a função no final do ano.

A gaúcha está no mesmo grupo da Globo desde 2010, quando foi contratada pela Globonews, onde fez reportagens e chegou a apresentar jornais nos plantões de fim de semana. Já em 2016, quando as Olimpíadas do Rio de Janeiro se aproximavam, Anne estreou na Editoria Rio. Fez reportagens para o BDRJ e pra o RJ1. Também participou de grandes coberturas, como do ataque à Escola de Realengo.

Depois estreou no RJ2, fazendo a previsão diária da meteorologia e, de largada, preparou uma apresentação diferenciada da previsão do tempo para cada modalidade dos Jogos Olímpicos. A experiência deu tão certo que a jornalista passou a fazer também a previsão do tempo para todo o país, diariamente, na Globonews.

A demora para Anne assumir o posto, entretanto, se deve ao fato de que a jornalista é mãe de dois filhos – Gael, com 6 anos, e Leo, com 4 – e, como a família terá que se mudar para o novo trabalho dela, a estreia no Jornal Nacional terá que esperar que o ano letivo deles termine. Até lá, Jacqueline Brazil ficará na apresentação do JN.