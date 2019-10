Menos de dois dias após a expulsão de Phellipe Haagensen, devido a um beijo sem consentimento na participante Hariany, o reality show A Fazenda já ganhou um novo participante. E o escolhido para encarar o desafio de ser o novo peão é o produtor de eventos Jorge Sousa, de 39 anos, que entrou no programa na manhã desta terça-feira (1º).

Apesar da mudança entre os participantes, o cronograma do reality continua o mesmo, com formação da roça ao vivo (segunda-feira), prova do fazendeiro ao vivo (terça-feira), distribuição das tarefas do novo fazendeiro e convivência (quarta-feira), eliminação ao vivo (quinta-feira), prova de fogo (sexta-feira), exibição da festa (sábado), convivência dos peões (domingo), além da apresentação de Marcos Mion.