O padre Fábio de Melo anunciou recentemente que vai parar de fazer shows no fim de 2019, trabalho que chama de “evangelização pela música” – o último show poderia ter sido o de Curitiba, no final de agosto. No entanto, para quem sentirá saudades do sacerdote nos palcos ou ainda não o assistiu pessoalmente, ele ainda fará mais onze apresentações em oito Estados brasileiros até o ano terminar, com a turnê do seu álbum O Amor Me Elegeu.

Em São Paulo, Fábio de Melo se apresentará na cidade de Ribeirão Preto em seis de dezembro, sexta-feira, às 21h, no Centro de Eventos Ribeirão Shopping. Os preços dos ingressos variam de R$ 150 a R$ 330. No Paraná, entretanto, o show de Curitiba deve ter sido o último – na agenda disponível no site do padre, não há programação de mais apresentações no Estado.

O religioso já vinha dando indícios de seus planos em parar com a carreira musical desde 10 de julho de 2019. Na ocasião, afirmou em seu programa, o Direção Espiritual: “Quero dizer que já estou me aposentando com o trabalho da música”.

“Tudo indica que este será meu último ano fazendo este trabalho que eu faço de evangelização pela música. Tenho refletido muito, pedido muito a Deus que me ajude a decidir isso, mas estou muito certo de que o meu tempo com a música já deu”, prosseguiu.

Na sequência, garantiu que não tem intenção de se afastar de sua religiosidade, e ainda cumprirá os shows marcados até o fim do ano: “Pretendo ficar em outras frentes de evangelização. Mas vamos trabalhar enquanto temos os compromissos marcados, né?”.