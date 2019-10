Em cenas que vão ao ar a partir desta terça-feira (8), na novela A Dona do Pedaço, Maria da Paz (Juliana Paes) participa do reality show Best Cake para tentar quitar suas dívidas. E, para as cenas, a trama vai contar com uma participação pra lá de especial. Mesmo sem programa na casa já há quase um ano, desde o fim de Estrelas, Angélica será a apresentadora da atração fictícia.

Sobre o convite para participar da novela, a loira lembra que recebeu o convite do autor Walcyr Carrasco, que sempre soube da admiração da apresentadora pela novela. “Adoro a trama e assisto desde o início. Gosto do elenco todo e da história. Eu comentava com Walcyr sobre as cenas e um dia ele disse que queria escrever um personagem pra mim. Falei que participaria. Fizemos um trabalho juntos há 30 anos. Agora ele me chamou para fazer eu mesma. Adorei. Eu já fiz participação em novela, em ‘Um Anjo Caiu do Céu’, e foi muito legal. Quem dirigia na época era a Amora. Então, para mim, acaba sendo uma delícia fazer parte de uma novela de tanto sucesso, com o Walcyr e a Amora que já têm uma história comigo. É quase um revival de momentos especiais da minha vida”, conta Angélica.